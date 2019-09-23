Азаренко снялась с турнира в Ухане из-за травмы плеча
Виктория Азаренко снялась с турнира в китайском Ухане из-за травмы плеча.
В первом круге Азаренко должна была встретиться с хорваткой Донной Векич (21).
Вместо Азаренко место в турнирной сетке заняла теннисистка из Туниса Онс Жабер и смогла пройти Векич – 4:4, 6:3, 6:3.
Источник: tribuna.com
10:00 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
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