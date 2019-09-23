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Азаренко снялась с турнира в Ухане из-за травмы плеча

Виктория Азаренко снялась с турнира в китайском Ухане из-за травмы плеча.

В первом круге Азаренко должна была встретиться с хорваткой Донной Векич (21).

Вместо Азаренко место в турнирной сетке заняла теннисистка из Туниса Онс Жабер и смогла пройти Векич – 4:4, 6:3, 6:3.
Источник: tribuna.com
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