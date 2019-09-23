Рейтинг АТП. Егор Герасимов впервые попал в ТОП-100
В обновленном рейтинге АТП лидером остается серб Новак Джокович. В первой десятке изменений не произошло.
Белорус Егор Герасимов, благодаря выходу в полуфинал на турнире в Санкт-Петербурге, поднялся на 21 позицию и впервые в карьере вошел в ТОП-100, расположившись на 98-м месте.
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5305
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4415
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3330
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810
10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2530...
98 (119). ЕГОР ГЕРАСИМОВ — 565...
134 (135). ИЛЬЯ ИВАШКО — 411...
317 (302). ВЛАДИМИР ИГНАТИК — 128...
09:49 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».