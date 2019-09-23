Рейтинг АТП. Егор Герасимов впервые попал в ТОП-100

Белорус Егор Герасимов, благодаря выходу в полуфинал на турнире в Санкт-Петербурге, поднялся на 21 позицию и впервые в карьере вошел в ТОП-100, расположившись на 98-м месте.





1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5305

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4415

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420

8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3330

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810

10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2530...

98 (119). ЕГОР ГЕРАСИМОВ — 565...

134 (135). ИЛЬЯ ИВАШКО — 411...

317 (302). ВЛАДИМИР ИГНАТИК — 128...



