Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

БАТЭ: считаем не совсем корректным проявлять инициативу в вопросе переименования объектов государственной собственности

Редакция tut.by получила ответ от БАТЭ за подписью Андрея Капского, нынешнего председателя правления клуба, по вопросу переименования улицы в Борисове и "Борисов-Арены" в честь Анатолия Капского.



"Считаем не совсем корректным проявлять инициативу в вопросе переименования объектов государственной собственности (улица и "Борисов-Арена". — Прим.). Это ни в коем случае не означает, что весь прошедший год мы бездействовали — считаем, сделали все от себя зависящее", — говорится в ответе, опубликованном на tut.by.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru