БАТЭ: считаем не совсем корректным проявлять инициативу в вопросе переименования объектов государственной собственности
Редакция tut.by получила ответ от БАТЭ за подписью Андрея Капского, нынешнего председателя правления клуба, по вопросу переименования улицы в Борисове и "Борисов-Арены" в честь Анатолия Капского.
"Считаем не совсем корректным проявлять инициативу в вопросе переименования объектов государственной собственности (улица и "Борисов-Арена". — Прим.). Это ни в коем случае не означает, что весь прошедший год мы бездействовали — считаем, сделали все от себя зависящее", — говорится в ответе, опубликованном на tut.by.
09:23 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
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