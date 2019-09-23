







"Считаем не совсем корректным проявлять инициативу в вопросе переименования объектов государственной собственности (улица и "Борисов-Арена". — Прим.). Это ни в коем случае не означает, что весь прошедший год мы бездействовали — считаем, сделали все от себя зависящее", — говорится в ответе, опубликованном на tut.by.



