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В полуфинале юниорского турнира Millennium Cup игрока брестского «Динамо» с поля увезли на скорой

В первом полуфинале турнира Millennium Cup, который проходит в Бресте, игрока «Динамо» с поля увезла скорая. Тимофей Мартынов боролся в воздухе с игроком «Кайрата», случилось столкновение, мальчик упал и долго не мог подняться.

На поле выбежали врачи, они начали оказывать первую помощь, но юный футболист самостоятельно не смог покинуть поле, его увезли на скорой. По предварительной информации, у мальчика сотрясение мозга, он находится в больнице.

Скриншот трансляции матча

Брестское «Динамо» с минимальным счетом обыграло «Кайрат» и вышло в финал турнира, где сыграет с «Барселоной».
Источник: SPORT.TUT.BY
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