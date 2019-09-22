«Сложно сказать, где проводим времени больше всего на данный момент. Наверное, пока в переездах и путешествиях. Много проводим время в Минске, ближе к зимнему сезону чаще бываем в Норвегии. Конечно, бываем и в Монако – такое решение принимает Уле. Мы как семья следуем за мужчиной. Какой-то период, возможно, поживем и там.





Почему я не Дарья Бьорндален? Наша свадьба состоялась в то время, когда я была действующей спортсменкой – для меня было неактуально менять фамилию, когда я планировала еще выступать. Не знаю, может быть, это изменится.





Перед тем, как объявить о завершении карьеры, я позвонила Лукашенко. Во-первых, потому что хотелось, чтобы о таком моем решении президент узнал не из прессы.









На протяжении всех лет моей спортивной карьеры он следил за всеми выступлениями и знал, что я нахожусь в раздумьях по поводу окончания карьеры. Посчитала, что это нормальный поступок – позвонить, сообщить о таком решении.



