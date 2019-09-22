Соболенко уверенно победила Саснович на старте турнира в Ухане
Арина Соболенко защищает на турнире свой чемпионский титул.
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко разгромила третью ракетку страны Александру Саснович в первом раунде турнира в китайском Ухане (призовой фонд — 2,82 млн долларов) — 6:1, 6:2. Ранее в сезоне 2019 года Арина также обыгрывала Викторию Азаренко. То есть в очных встречах с напарницами по сборной Арина доказала роль лидера в нашем женском теннисе, сообщает tut.by.
Арина Соболенко (13 WTA) уверенно провела первый сет в борьбе с Александрой Саснович (50 WTA). Она мощно подавала, выходила к сетке и завершала розыгрыши ударами с лета, а также удачно укорачивала. Во втором и шестом геймах она сделала брейки и к концу игрового отрезка лидировала со счетом 5:1.
Незадолго до этого Саснович брала коучинг.
— Самое главное — отвечать жесткостью на жесткость. Ты уже видишь зоны, которые доставляют дискомфорт Арине. Продолжай доигрывать с ощущением «плюс один», — посоветовал Саше ее тренер Александр Ленючев.
Впрочем, на первом сетболе у Соболенко Саснович приняла в аут.
Вторую партию Саснович открыла геймом на подаче, который взяла «под ноль», а затем имела брейк-пойнт — первый для нее в матче. Соболенко выиграла очко на подаче, забила у сетки и добралась до сложного мяча в розыгрыше, после чего пробила на вылет. В третьем гейме Соболенко сделала брейк после двойной ошибки Саснович — 2:1. До конца встречи Арина отыграла еще два брейк-пойнта, оформила брейк и реализовала второй матчбол.
Итог поединка, который длился 1 час и 7 минут, — победа Соболенко со счетом 6:1, 6:2. Ранее в сезоне Арина три раза была сильнее Виктории Азаренко, одолев ее два раза в парном разряде и один раз — в одиночном.
Статистика матча Соболенко — Саснович
Попадание первой подачи: 65% — 52%
Выигрыш первой подачи: 78% — 59%
Выигрыш второй подачи: 47% — 40%
Эйсы: 2 — 2
Двойные ошибки: 2 — 6
Реализация брейк-пойнтов: 44% (4 из 9) — 0% (0 из 3)
Все выигранные очки: 58 — 39
Во втором круге соревнований в Ухане Арина Соболенко сыграет с американкой Даниэль Коллинз (35 WTA), которая накануне справилась с сопротивлением соотечественницы Винус Уильямс (59 WTA) — 7:5, 7:6 (7:5).
Напомним, что победительницей прошлогоднего турнира в Ухане стала именно Арина Соболенко. Титул здесь стал для нее первым на турнирах категории «Премьер 5». На пути к нему Арина обыграла испанку Карлу Саурес-Наварро, украинку Элину Свитолину, американку Софью Кенин, словачку Доминику Цибулкову, австралийку Эшли Барти и эстонку Анетт Контавейт.
Помимо титула Арина защищает в Ухане 900 очков и место в рейтинге.
11:19 22/09/2019
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