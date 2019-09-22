В Беларуси появились федерации казахской борьбы и воздушной атлетики
Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало два новых спортивных общественных объединения.
Как сообщается на сайте ведомства, в нашей стране появилась «Беларусская федерация воздушно-силовой атлетики и воздушного эквилибра». Воздушно-силовая атлтетика — неолимпийский вид спорта, включает «Воркаут Фристайл» и «Воркаут Трипл» — силовые упражнения, выполняемые на турниках.
Также Минюст зарегистрировал Республиканское общественное объединение «Белорусская федерация казах курес». Казах курес — национальный вид борьбы в Казахстане. С 2016 года она входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
10:35 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».