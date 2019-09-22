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В Беларуси появились федерации казахской борьбы и воздушной атлетики

Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало два новых спортивных общественных объединения.

Как сообщается на сайте ведомства, в нашей стране появилась «Беларусская федерация воздушно-силовой атлетики и воздушного эквилибра». Воздушно-силовая атлтетика — неолимпийский вид спорта, включает «Воркаут Фристайл» и «Воркаут Трипл» — силовые упражнения, выполняемые на турниках.

Также Минюст зарегистрировал Республиканское общественное объединение «Белорусская федерация казах курес». Казах курес — национальный вид борьбы в Казахстане. С 2016 года она входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
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