В Беларуси появились федерации казахской борьбы и воздушной атлетики

Как сообщается на сайте ведомства, в нашей стране появилась «Беларусская федерация воздушно-силовой атлетики и воздушного эквилибра». Воздушно-силовая атлтетика — неолимпийский вид спорта, включает «Воркаут Фристайл» и «Воркаут Трипл» — силовые упражнения, выполняемые на турниках.





Также Минюст зарегистрировал Республиканское общественное объединение «Белорусская федерация казах курес». Казах курес — национальный вид борьбы в Казахстане. С 2016 года она входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО.



