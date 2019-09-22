Минское "Динамо" лидирует в КХЛ по средней посещаемости домашних матчей
Минское "Динамо" лидирует в КХЛ по средней посещаемости домашних матчей.
Поединок с "Йокеритом" (5:0) собрал на "Минск-Арене" 14671 зрителя. Таким образом, в среднем домашние поединки "зубров" посещают 13411 человек. Следом за "Динамо" идут СКА (12272) и "Барыс" (12127).
09:43 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».