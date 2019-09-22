Год назад не стало Анатолия Капского

В сентябре 2018-го, сразу после смерти Анатолия Капского, шумно заговорили, что неплохо бы в память о руководителе БАТЭ назвать в Борисове или улицу, или стадион, или хотя бы поставить статую у стадиона, который без Капского вряд ли вообще появился бы.





Прошел год — не назвали ни улицу, ни стадион, и даже памятник не поставили. Поутихли и разговоры. Нет — и нет. Проехали.





Борисовский клуб, насколько известно, выступал с разными инициативами, но все они затухли в кабинетах исполнительной власти. Может, это слишком сложная процедура, которой за год в принципе нельзя дать ход? Но в пятницу на этот счет емко высказался экс-председатель Минского облисполкома Борис Батура в интервью Сергею Щурко: "Для этого нужно всего лишь одно заседание. И желание его провести".





За всей этой волокитой исчезает ощущение легкости. Будто одни хотят, другие по каким-то причинам сомневаются, те, кто хотят, ищут варианты, те, кто сомневается, продолжают сопротивляться... Хотя отдавать должное следует непринужденно.





В этом ведь нет никаких дополнительных смыслов и подтекстов — только широта жеста. Почему бы нет? Во многих странах — и к западу, и к востоку от Беларуси — вообще стараются увековечить заслуженного человека еще при жизни.





В Манчестере в 2011-м одной из трибун "Олд Траффорд" присвоили имя Алекса Фергюсона, а в 2012-м у входа к ней поставили статую великого наставника. При том что на тот момент Фергюсон являлся действующим тренером "МЮ", пост он покинул только в 2013-м, а здравствует до сих пор. Зачем бежать вдогонку печальным поводам, когда и так все понятно. Сэр Алекс присутствовал на открытии памятника себе же, улыбался, сказал с помоста, что польщен. Сделали праздник человеку, который выиграл для "МЮ" двенадцать чемпионатов Англии и две Лиги чемпионов.





Капский для БАТЭ фигура даже более культовая, чем Фергюсон для "Манчестер Юнайтед". "МЮ" был великим и до шотландца, а БАТЭ до Капского просто не было...















Да много схожих примеров в мире — все не перебрать.

Но в Беларуси такие инициативы проходят туго. Однажды получилось только в Бобруйске со стадионом имени Александра Прокопенко — но на нем даже "Белшина" не играет, только детство-юношество.

Пробиваться приходится с таким боем, будто в этом есть что-то противоестественное, неправильное, идолопоклонническое. А максимум, который разрешен, — распечатанная фотография, приделанная к стене "Борисов-Арены".

Мало кто будет спорить, что в Беларуси хватает достойных людей, именами которых можно назвать улицу или стадион. Но когда дело доходит до конкретного человека, далеко не каждый готов признать, что именно он — достойный.

Прошел год, как нет Капского. Прошел год, как память о Капском в Борисове не увековечена ни в одной из возможных форм. Мне кажется, это неправильным.

В Грузии стадионам повально присваивают имена культовых футболистов. Сборной Беларуси весной играть с грузинами в Лиге наций на стадионе имени Бориса Пайчадзе, который божил за тбилисское "Динамо" в 30-40-х. Рамаз Шенгелия умер в 2012 году от сердечного приступа, в 2015-м его именем был назван стадион в Кутаиси. В какой стадион ни ткни. В Самтредии — имени Эроси Мангаладзе, в Гори — Тенгиза Бурджанадзе, в Тбилиси — Михаила Месхи... А в Батуми есть "Челе-Арена", названная в честь живого и здорового Реваза Челебадзе.















