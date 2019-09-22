Год назад не стало Анатолия Капского
Бессменный председатель правления БАТЭ умер на 53-м году жизни 22 сентября 2018 года. Под началом Анатолия Капского борисовчане 14 раз выигрывали чемпионат страны, трижды — Кубок Беларуси, семь раз — Суперкубок, пять раз выходили в групповой турнир Лиги чемпионов и четырежды — в групповой турнир Лиги Европы.
В сентябре 2018-го, сразу после смерти Анатолия Капского, шумно заговорили, что неплохо бы в память о руководителе БАТЭ назвать в Борисове или улицу, или стадион, или хотя бы поставить статую у стадиона, который без Капского вряд ли вообще появился бы.
Прошел год — не назвали ни улицу, ни стадион, и даже памятник не поставили. Поутихли и разговоры. Нет — и нет. Проехали.
Борисовский клуб, насколько известно, выступал с разными инициативами, но все они затухли в кабинетах исполнительной власти. Может, это слишком сложная процедура, которой за год в принципе нельзя дать ход? Но в пятницу на этот счет емко высказался экс-председатель Минского облисполкома Борис Батура в интервью Сергею Щурко: "Для этого нужно всего лишь одно заседание. И желание его провести".
За всей этой волокитой исчезает ощущение легкости. Будто одни хотят, другие по каким-то причинам сомневаются, те, кто хотят, ищут варианты, те, кто сомневается, продолжают сопротивляться... Хотя отдавать должное следует непринужденно.
В этом ведь нет никаких дополнительных смыслов и подтекстов — только широта жеста. Почему бы нет? Во многих странах — и к западу, и к востоку от Беларуси — вообще стараются увековечить заслуженного человека еще при жизни.
В Манчестере в 2011-м одной из трибун "Олд Траффорд" присвоили имя Алекса Фергюсона, а в 2012-м у входа к ней поставили статую великого наставника. При том что на тот момент Фергюсон являлся действующим тренером "МЮ", пост он покинул только в 2013-м, а здравствует до сих пор. Зачем бежать вдогонку печальным поводам, когда и так все понятно. Сэр Алекс присутствовал на открытии памятника себе же, улыбался, сказал с помоста, что польщен. Сделали праздник человеку, который выиграл для "МЮ" двенадцать чемпионатов Англии и две Лиги чемпионов.
Капский для БАТЭ фигура даже более культовая, чем Фергюсон для "Манчестер Юнайтед". "МЮ" был великим и до шотландца, а БАТЭ до Капского просто не было...
В Грузии стадионам повально присваивают имена культовых футболистов. Сборной Беларуси весной играть с грузинами в Лиге наций на стадионе имени Бориса Пайчадзе, который божил за тбилисское "Динамо" в 30-40-х. Рамаз Шенгелия умер в 2012 году от сердечного приступа, в 2015-м его именем был назван стадион в Кутаиси. В какой стадион ни ткни. В Самтредии — имени Эроси Мангаладзе, в Гори — Тенгиза Бурджанадзе, в Тбилиси — Михаила Месхи... А в Батуми есть "Челе-Арена", названная в честь живого и здорового Реваза Челебадзе.
Да много схожих примеров в мире — все не перебрать.
Но в Беларуси такие инициативы проходят туго. Однажды получилось только в Бобруйске со стадионом имени Александра Прокопенко — но на нем даже "Белшина" не играет, только детство-юношество.
Пробиваться приходится с таким боем, будто в этом есть что-то противоестественное, неправильное, идолопоклонническое. А максимум, который разрешен, — распечатанная фотография, приделанная к стене "Борисов-Арены".
Мало кто будет спорить, что в Беларуси хватает достойных людей, именами которых можно назвать улицу или стадион. Но когда дело доходит до конкретного человека, далеко не каждый готов признать, что именно он — достойный.
Прошел год, как нет Капского. Прошел год, как память о Капском в Борисове не увековечена ни в одной из возможных форм. Мне кажется, это неправильным.
Артем ФАНДО, Прессбол
09:38 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».