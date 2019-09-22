России предрекли отстранение от Олимпиады-2020
Сборной России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, Россию подозревают в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории, предоставленных Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в течение последних 18 месяцев. Отмечается, что российская сторона пыталась скрыть системное употребление допинга.
О возможных манипуляциях с данными 21 сентября сообщал немецкий журналист Хайо Зеппельт. Ожидается, что WADA сообщит о результатах расследования на заседании исполнительного комитета в Токио 23 сентября. Там обсудят вопрос возможной приостановки действия аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В июле WADA проанализировало базу данных Московской лаборатории и составило список из 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. Имена атлетов не сообщались.
Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.
08:44 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».