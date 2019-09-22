России предрекли отстранение от Олимпиады-2020





По информации издания, Россию подозревают в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории, предоставленных Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в течение последних 18 месяцев. Отмечается, что российская сторона пыталась скрыть системное употребление допинга.





О возможных манипуляциях с данными 21 сентября сообщал немецкий журналист Хайо Зеппельт. Ожидается, что WADA сообщит о результатах расследования на заседании исполнительного комитета в Токио 23 сентября. Там обсудят вопрос возможной приостановки действия аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).









В июле WADA проанализировало базу данных Московской лаборатории и составило список из 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. Имена атлетов не сообщались.





Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.