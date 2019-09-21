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Видеофакт: раздевалка минского «Динамо» после разгрома «Йокерита»

Крэйг Вудкрофт поблагодарил команду, отметив, что все линии провели великолепный матч.


Он особенно отметил вратаря Юнаса Энрота, который провел второй «сухой» матч подряд, пишет sport.tut.by
После этого швед отдал символический приз лучшего игрока матча капитану команды Кириллу Готовцу. В этом году головным убором для MVP матча является шлем танкиста.
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