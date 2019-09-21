Видеофакт: раздевалка минского «Динамо» после разгрома «Йокерита»
Крэйг Вудкрофт поблагодарил команду, отметив, что все линии провели великолепный матч.
Он особенно отметил вратаря Юнаса Энрота, который провел второй «сухой» матч подряд, пишет sport.tut.by
После этого швед отдал символический приз лучшего игрока матча капитану команды Кириллу Готовцу. В этом году головным убором для MVP матча является шлем танкиста.
21:40 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».