5:0! Минское «Динамо» разгромило «Йокерит»
Минское «Динамо» проводит последнюю встречу четырехматчевой домашней серии. Соперник — «Йокерит» из Хельсинки.
Фото: Дарья Бурякина / SPORT.TUT.BY
Минское «Динамо» одержало две победы подряд (над магнитогорским «Металлургом» и хабаровским «Амуром»), что позволило команде подняться на девятое место Западной конференции.
У «Йокерита», который считался претендентом на топ-3 конференции, пока дела не очень: после шести игр в активе финского клуба лишь две победы, что откинуло «джокеров» на предпоследнее место Запада.
Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча «Йокерит», коэффициент на победу которого 1,47. В случае виктории «Динамо» свою ставку можно будет увеличить в 2,94 раза.
«Динамо-Минск»: Энрот (Осипков); Граньяни (А) – Ерёменко – Принс – Паре – А. Костицын; Евенко – Готовец (К) – Пулккинен – Когалев – Шор; Дерябин – Дюков – Мартынов – Демков (А) – Степанов; Знахаренко – Китаров – Ковыршин – Казьянин – Феоктистов.
«Йокерит»: Калниньш (Ниеми А.); Лехтонен – Грант – Оксанен – Хаапала – Контиола; Лёписте – Эронен – О’Нилл – Норман – Иконен; Кивистё – Лёв – Йоэнсуу – Мозес – Регин; Рясянен – Анттила – Ниеми М. – Хирвонен – Пильстрём.
19:58 21/09/2019
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