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Фотофакт. "Играйте так, как мы за вас бухаем!" Креативный баннер болельщиков минского "Динамо"

Болельщики минского "Динамо" подготовили креативный баннер к матчу с "Йокеритом".

"Динамо", играйте так, как мы за вас бухаем!" — гласит надпись на полотне.
Прессбол
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