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Наталья Марченко: у нас с Алексеем Багой хватило мозгов не мешать боб с горохом и сохранить нормальное общение

Начальник департамента развития БАТЭ Наталья Марченко рассказала о том, как повлиял на ее работу развод с Алексеем Багой, который нынче является главным тренером борисовского клуба.


После развода с Алексеем Багой размышляли, сможете ли работать вместе?
Уходить из клуба точно никто не думал. Меня в тот момент очень поддержал Анатолий Анатолич [Капский]. Он был очень зол на Алексея (улыбается). Но у нас хватило мозгов не мешать боб с горохом и сохранить нормальное общение по рабочим вопросам. Понятно, что в разводах мало приятного, но в жизни случается всякое. Сейчас у нас с Алексеем Анатольевичем в клубе в глобальном смысле одни и те же задачи и цели. Я все так же уважаю главного тренера и его родителей. И благодарна за хорошие совместные моменты в прошлом.


Мы расписались, когда я еще была действующей баскетболисткой. Другой сказал бы: "Сиди дома и рожай". А он с пониманием отнесся к моим амбициям и позволил продолжить карьеру со всеми трудностями легионерства. Мы поддерживали друг друга, писали мотивационные письма, летали на чемпионаты Европы и мира. В конце концов я смогла поучаствовать в Олимпийских играх. И дай бог каждому такую поддержку. Желаю Алексею Анатольевичу только успехов и процветания. Понятно, что переживаю за клуб, но и за него как за главного тренера в частности. По-другому быть не может, — сказала Марченко в интервью tut.by.

 
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