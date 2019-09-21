



После развода с Алексеем Багой размышляли, сможете ли работать вместе?

Уходить из клуба точно никто не думал. Меня в тот момент очень поддержал Анатолий Анатолич [Капский]. Он был очень зол на Алексея (улыбается). Но у нас хватило мозгов не мешать боб с горохом и сохранить нормальное общение по рабочим вопросам. Понятно, что в разводах мало приятного, но в жизни случается всякое. Сейчас у нас с Алексеем Анатольевичем в клубе в глобальном смысле одни и те же задачи и цели. Я все так же уважаю главного тренера и его родителей. И благодарна за хорошие совместные моменты в прошлом.









Мы расписались, когда я еще была действующей баскетболисткой. Другой сказал бы: "Сиди дома и рожай". А он с пониманием отнесся к моим амбициям и позволил продолжить карьеру со всеми трудностями легионерства. Мы поддерживали друг друга, писали мотивационные письма, летали на чемпионаты Европы и мира. В конце концов я смогла поучаствовать в Олимпийских играх. И дай бог каждому такую поддержку. Желаю Алексею Анатольевичу только успехов и процветания. Понятно, что переживаю за клуб, но и за него как за главного тренера в частности. По-другому быть не может, — сказала Марченко в интервью t ut.by.







