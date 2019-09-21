Российскую теннисистку наказали за попытку продать место на турнире
На месяц дисквалифицировали российскую теннисистку Ирину Хромачеву за попытку продать место на турнире в Индиан-Уэллсе (США).
24-летняя россиянка предложила другой теннисистке в обмен за денежное вознаграждение в квалификационной стадии турнира.
В связи с инцидентом Хромачеву оштрафовали на три тысячи долларов, а также отстранили от участия в соревнованиях на месяц и еще на два месяца условно, сообщает пресс-служба органа по борьбе с негативными явлениями в этом виде спорта Tennis Integrity Unit.
В настоящее время Хромачева является 274-й ракеткой мира.
12:00 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».