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Российскую теннисистку наказали за попытку продать место на турнире

На месяц дисквалифицировали российскую теннисистку Ирину Хромачеву за попытку продать место на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

24-летняя россиянка предложила другой теннисистке в обмен за денежное вознаграждение в квалификационной стадии турнира.

В связи с инцидентом Хромачеву оштрафовали на три тысячи долларов, а также отстранили от участия в соревнованиях на месяц и еще на два месяца условно, сообщает пресс-служба органа по борьбе с негативными явлениями в этом виде спорта Tennis Integrity Unit.

В настоящее время Хромачева является 274-й ракеткой мира.
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