Сергей Кайко поделился «теориями» – теориями того, что на самом деле может произойти на исполкоме. Мол, отстраненный инспектор Петрович, отстаивающий свою правоту, – только повод, а поговорить – в теории, конечно же – хотят о делах более важных. Например, о создании Профессиональной футбольной лиги. Или даже о смене футбольной власти в Доме футбола. Внеочередной исполком АБФФ и так обещал быть захватывающим, но после статьи главного редактора газеты «Прессбол» ожидания стали и вовсе космическими, до замирания сердца, пишет by.tribuna.com . В пятничном номереподелился «теориями» – теориями того, что на самом деле может произойти на исполкоме. Мол, отстраненный инспектор Петрович, отстаивающий свою правоту, – только повод, а поговорить – в теории, конечно же – хотят о делах более важных. Например, о создании Профессиональной футбольной лиги. Или даже о смене футбольной власти в Доме футбола.





Каково!





Движуха в дремлющих коридорах федерации началась за полчаса до заседания. Первыми в коридорах появились не футбольные сановники, а вереница девушек с подносами в руках. Судя по количеству заносимой в зал заседаний еды (бутерброды, печенье, чай и кофе), мероприятие обещало быть долгим и энергозатратным.





В начале 12-го – старт был назначен на 11.30 – у кабинета появился директор «Немана» Иван Ворсович в компании коллеги из «Витебска» Николая Войтюховского. Следом – Кирилл Альшевский. Главный тренер дубля БАТЭ – один из инициаторов внеочередного заседания. Пояснять, почему он оказался в списке инициативной группы, Альшевский отказался, сделав выбор в пользу чаепития.





В 11.12 в коридоре появился Сергей Сафарьян и пропал в музее АБФФ, где проходило заседание. Пресса осталась без внимания. Зато главный «виновник» наметившейся революции Валерий Петрович никуда не спешил и пребывая в прекрасном настроении:





– Чего я жду от сегодняшнего заседания? Да ничего, если честно. Ну, проголосует за меня человек шесть-восемь. Хотя нарушены все нормативные требования… Посмотрим. Вы публиковали материал, и там было видно, что моего вопроса в повестке дня даже не было. Как такое может быть?





– Происходит настоящая революция?





– Что ж, судьба у меня такая – выступать застрельщиком.









– Коллеги выдвигают теорию, что вы хотите чуть ли не сместить нынешнюю власть.





– Только «Прессбол» может об этом думать. У меня совсем прозаические цели, решить в этом маленьком мирке свои вопросы. Такого бардака не было никогда. А «Прессбол» кормится федерацией, понимает, что если что, то и «до свидания». Так что таких глобальных целей я не преследую. Главное, чтобы был порядок и справедливость. Я за правду. Только так. А будет ли все это? Не знаю. Пока не уверен во всем этом.





Удаляясь перекурить, Петрович отметил, что перемены по итогам исполкома во властных структурах могут все равно произойти. Например, лишится своего поста заместитель руководителя судейского комитета федерации Юрий Дупанов. А останется ли директор департамента судейства и инспектирования Андрей Чепа?





– Он всего лишь пешка в этой системе, – сказал Петрович и пропал в темноте коридора.





Из нее вскоре «выплыла» основная масса членов исполкома: Владимир Пигулевский, Олег Чикун, Игорь Шлойдо, Александр Зайцев. Появились у кабинета возглавляющие национальную и молодежную сборные Михаил Мархель и Сергей Яромко. Правда, последний остался стоять в коридоре даже после начала заседания.





– Есть свои нюансы. Если быстро там все решат, меня запустят, – говорит тренер.





Запустили специалиста через пару минут после старта мероприятия, но вскоре он вышел и молча отправился к выходу.





Руководитель АБФФ Владимир Базанов и его замы зашли в кабинет едва ли не последними. Завершил сбор председатель ассоциации мини-футбола Сергей Куница, явившийся аккурат к старту исполкома.





И работа закипела.









«Дело Петровича» по-настоящему взбудоражило белорусский футбол. Опытный инспектор, работавший в высшей лиге с 2008 года, отстранен от обслуживания матчей до конца сезона. Формальной причиной послужило то, что специалист не явился на семинар для инспекторов, который проходил 22 июля в Доме футбола. Хотя сам Петрович заявлял, что всего лишь опоздал, а жесткие меры к нему вызваны открытым конфликтом с председателем судейского комитета Юрием Дупановым и упоминавшимся выше Чепой. Стороны разошлись в трактовке спорных эпизодов, случившихся в матчах чемпионата страны.





Молчать инспектор не стал и высказал свою точку зрения, обозначив все моменты, которые вызывают вопросы.





Однако этим противостояние Петровича с руководством судейского корпуса не ограничилось. Инспектор напрямую обратился в исполком АБФФ с просьбой отменить решение судейского комитета об отстранении и рассмотреть правомерность действий комитета, так как заседание проходило без председателя Юрия Вергейчика и самого Петровича. Ответ, подписанный Владимиром Базановым, был отрицательным: «Уставом БФФ определен порядок включения и рассмотрения вопросов повестки дня (см. п.п. 5.70 и 5.71 Устава АБФФ). В связи с указанным любезно информируем вас, что заявление не может быть рассмотрено на заседании исполкома в нарушение уставных требований».





Тогда внеочередной исполком созвали пятеро его членов, которые имели на это право согласно регламенту. По сведениям «Прессбола», заседание по Петровичу инициировали руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев, экс-первый заместитель председателя федерации Сергей Сафарьян, председатель «Минска» Игорь Шлойдо, тренер БАТЭ Кирилл Альшевский, глава федерации Минской области Олег Чикун и председатель ассоциации мини-футбола Сергей Куница.





Фактически эти люди открыто встали на сторону Валерия Петровича, а вместе с ними и 15 инспекторов, которые еще раньше заявили о несогласии с действующей политикой АБФФ в области судейства.









Исполком заседал за закрытыми дверями. Видимо, учитывая горячность и голосистость футбольного люда, устроители мероприятия приказали специально обученному человеку держать журналистов подальше от музея. Однако все равно было понятно, что внутри жарко. Голосовые «экспонаты» – впрочем, не представлявшие особой ценности – то и дело прорывались наружу.





Спустя ровно два часа двери открылись и вышел председатель «Минска» Игорь Шлойдо, сразу отрезавший:





– На исполкоме нам запретили давать какие-то комментарии прессе. Это не шутка.





Такой же ответ выпалил и Куница:





– Это правда. Вообще, есть один человек, который может дать комментарии. У него и спрашивайте.





Этим единственным является глава АБФФ Базанов. Услышав слово «Трибуна», он сразу же отказался разговаривать, так как «никто от вас не пришел на встречу с Чеферином, а тут вы что-то от меня просите. Так нельзя делать». Но спустя пару секунд все же смилостивился и пригласил журналистов к себе в кабинет, где ответил только на пару вопросов, «так как очень спешил с Юрием Вергейчиком на одну встречу».





– На повестке было три вопроса. Как продвигался процесс их рассмотрения, к каким итогам вы пришли?





– Сперва мы назначили главным тренером молодежной сборной Сергея Валерьевича Яромко. До этого он был исполняющим обязанности. Я лично присутствовал на игре команды с португальцами. Естественно, мы боялись, чтобы в наши ворота больше мячей не влетело. Мы общались с Паулетой, помните такого нападающего, и он сказал, что у них в сборной 10 человек играют в топ-клубах. Таких, как «Милан», «Ливерпуль» и так далее. Остальные выступают в «Порту», «Браге», «Бенфике». Михаил Михайлович ушел в главную команду, забрал часть людей туда. Нужны какие-то изменения. Наша задача – избрать, кто будет руководить сборной, а задача тренера – определить тех, кто будет играть на поле. А остальные вопросы были связаны с Петровичем. Вы знаете, «Трибуна» освещала их очень много. Понимаете, мы не должны вмешиваться, это решение судейского комитета. Его мы избрали на исполкоме. Если мы им доверили, избрали, проголосовали (один был воздержавшийся, остальные все были за), как мы можем ему не доверять? Проблема? Да, Юрий Васильевич возглавляет комитет, он был в отпуске. Заместитель имеет полное право проводить этот комитет. Петрович подтвердил сейчас, что он не прибыл на первую часть [семинара], где должен был быть как инспектор. Извините. Решение одно. Не исключить [Петровича] из списков, что активно муссируется – это прерогатива исполкома, утверждать списки, – а отстранить. Они отстранили. А другого решения просто нет. Не записано в дисциплинарном кодексе. Решение мы все заслушали, приняли к сведению. Да, хорошая дискуссия, обсуждение, может, на будущее будет полезно всем. Вот такие решения.





– Какие могут быть изменения сейчас?





– Никаких изменений по итогам исполкома не будет. У нас был последний вопрос – работа судейского комитета. Членам исполкома было сказано: «Пожалуйста, посмотрите, кто работает». Мы же вправе, если надо, исключить кого-то из этого комитета. Тех, кто не соответствует. Исполком имеет на это право. Может, еще кого-то взять получше. Но выступали и говорили и члены комитета. Вот в чем дело. И они все четко сказали, что было так и так. Член исполкома Летяго подтвердил, Гетиков сказал: «Чем мы занимаемся? Нам надо развивать футбол, детско-юношеский футбол, а мы занимаемся какой-то… Рассматриваем такой вопрос». Его, возможно, и надо рассмотреть, и любой член исполкома имеет право инициировать любой вопрос. И мы должны вынести его на рассмотрение.





– Отстранение Петровича в силе?





– Да, он отстранен до конца сезона. Решение не изменилось.





– Возвращаясь к молодежке, перед Яромко стоит жесткая задача?





– Он сам сказал, что максималист, и хочет выйти на Евро.





– При взаимоотношениях молодежки с национальной сборной приоритет отдается националке?





– Конечно. Будут забирать людей. Вы сами понимаете, у нас нет такого количества футболистов. Хотя я бы сам хотел, чтобы наши все играли в топ-клубах, как у португальцев. Если бы у нас в национальной сборной десять человек играли в топ-клубах, поймите, это было бы супер. И мы хотим этого добиться. И чтобы ребята в регионах хотели играть за свои клубы. Могилевские – за «Дняпро», брестские – за «Динамо» Брест, гомельские – за «Гомель». И так далее. А потом эти ребята должны хотеть попасть в молодежную сборную, в национальную. Хотеть попасть в топ-клубы. Вот тогда было бы нормально.





После этого Базанов быстро собрался и уехал из федерации в компании Вергейчика.





Некоторые члены исполкома еще что-то обсуждали друг с другом, в том числе на повышенных тонах. В одном из кабинетов чуть ли в режиме крика рассматривался эпизод с неким офсайдом. Но все как один от комментариев отказывались: «Не разрешили».









А вот Петрович, как он сам заметил, волен говорить.

– 11 человек проголосовали против снятия с меня дисквалификации, один воздержался, семь – за [то, чтобы сняли]. Мое отстранение от работы инспектором осталось в силе, до конца года назначать не будут. Понятно, они же хотят [от меня] вообще избавиться. В следующем году не будут рекомендовать – и все дела. Вопросы судейства никого не интересуют. Я как посмотрел – ужас. Разочарован я, конечно, всеми этими господами. А как кто голосовал? Особо и не смотрел. Понятно, что вся инициативная группа голосовала за меня, кто-то воздержался, кто-то еще добавился. А кто, я не смотрел. В общем, какие у меня были ожидания, то и увидел. Изначально готовился к такому. И спокойно к этому отнесся.





– Что намерены делать дальше?





– Ничего. Работать. Но не инспектором. С этой властью я точно не буду работать инспектором. Пока будут эти люди.





– Участникам исполкома запретили давать комментарии, говорил только Базанов. Это проговаривалось на исполкоме?





– Они собираются ввести правило, чтобы члены Ассоциации не давали интервью, потому что они [интервью] выходят, и возникают вопросы. А я волен давать комментарии. Никаких проблем.





– Разговоры о смены власти в Доме футбола поднимались на исполкоме?





– Нет, этого ничего не было. Какая смена власти? Они сами придумали какую-то ерунду.











