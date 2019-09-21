



«Почему на вопрос о предложениях развивать биатлон в родной стране ДаДо ответила так: «Подобных предложений от Белорусской федерации биатлона мне не поступало. Конечно, я отнеслась бы со всей серьезностью, но таких разговоров не было».





Ну как же? Разве сразу после завершения карьеры Дарье не предлагали баллотироваться от Беларуси в руководящие структуры Международного союза биатлонистов? А уж во многих популяризаторских мероприятиях БФБ, да и НОК Дарья участвовала.





Это объективно. Но есть еще и разговоры, те, что на уровне слухов. И уж они информируют об очень сильных предложениях и серьезных полномочиях, отклоненных ДаДо. Что в биатлоне, что в Национальном олимпийском комитете. Хотя, если предложения были, в чем нет фантастики, то принимай их, а дальше – развивай и развивай. В родной стране.









Сама хотела в тренеры белорусов? Но как? И дело не в дипломе нархоза – это не суть важно. Уле ведь выбрал не белорусскую, а китайскую команду. Да и никаких сигналов о том, что Дарья изменила отношение к тренерской профессии, не поступало. Тогда почему так сказала? Не знаю… Женская логика!» – написал Васильев.