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Новак Джокович помог выбрать картошку в деревне своего детства

По словам спортсмена, сельскохозяйственными работами ему пришлось заниматься в поселке Бжец, где он провел свои детские годы.

© Photo: Instagram / djokernole

Как пишет Sputnik, первая ракетка мира Новак Джокович помог сельчанам собрать урожай картофеля, соответствующие фото он разместил в своем аккаунте в Instagram.

По словам спортсмена, сельскохозяйственными работами ему пришлось заниматься в поселке Бжец, где он провел свои детские годы.

"Я благодарен за опыт, который я испытал в Бжеце. Мое сердце полно переживаний и детских воспоминаний. Я встречаю много людей, которые были частью моего взросления и которые помогли мне осуществить мою мечту стать профессиональным теннисистом", – написал он.

Джокович также отметил, что за труды на поле ему жители поселка выделили часть урожая.

В настоящее время сербский теннисист является первой ракеткой мира: в общей сложности на этой позиции он находился уже 269 недель – это четвертый результат после Роджера Федерера (310), Пита Сампраса (286) и Ивана Лендла (270).
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