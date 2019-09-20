Белорус Егор Герасимов обыграл 13-ю ракетку мира
На теннисном турнире АТП в Санкт-Петербурге белорус Егор Герасимов (119 номер в мировом рейтинге) вышел в полуфинал, пишет "Прессбол".
Егор Герасимов / pressball.by
В 1/4 финала он в двух сетах обыграл итальянца Маттео Береттини, который занимает 13-ю позицию в мировом рейтинге, — 7:6, 7:6.
Следующим соперником нашего теннисиста станет победитель встречи между Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым.
21:41 20/09/2019
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