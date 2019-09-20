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Белорус Егор Герасимов обыграл 13-ю ракетку мира

На теннисном турнире АТП в Санкт-Петербурге белорус Егор Герасимов (119 номер в мировом рейтинге) вышел в полуфинал, пишет "Прессбол".

Егор Герасимов / pressball.by

В 1/4 финала он в двух сетах обыграл итальянца Маттео Береттини, который занимает 13-ю позицию в мировом рейтинге, — 7:6, 7:6.

Следующим соперником нашего теннисиста станет победитель встречи между Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым.
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