Мамаев остался без клуба

Павел Мамаев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости





Отмечается, что соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон. В «Краснодаре» также отметили, что дальнейших комментариев по этому поводу давать не будут, пишет Лента.ру. В сообщении говорится, что клуб «глубоко переживал» арест и заключение Мамаева в колонию.









Спортсмен был освобожден из колонии в Белгородской области 17 сентября. Вместе с ним на свободу вышел нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Их поместили в тюрьму из-за двух драк, которые футболисты устроили в октябре 2018-го.





Кокорин в тот же день заключил контракт с «Зенитом», однако Российский футбольный союз отказался регистрировать его в качестве игрока команды. В РФС заявили, что у форварда не было возможности приступить к работе в «Зените» до окончания срока подачи в организацию комплекта документов (до 16 сентября). Он может быть зарегистрирован в зимнее трансферное окно.



