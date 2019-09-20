Мамаев остался без клуба
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом сообщается на сайте «быков».
Павел Мамаев
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Отмечается, что соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон. В «Краснодаре» также отметили, что дальнейших комментариев по этому поводу давать не будут, пишет Лента.ру. В сообщении говорится, что клуб «глубоко переживал» арест и заключение Мамаева в колонию.
Спортсмен был освобожден из колонии в Белгородской области 17 сентября. Вместе с ним на свободу вышел нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Их поместили в тюрьму из-за двух драк, которые футболисты устроили в октябре 2018-го.
Кокорин в тот же день заключил контракт с «Зенитом», однако Российский футбольный союз отказался регистрировать его в качестве игрока команды. В РФС заявили, что у форварда не было возможности приступить к работе в «Зените» до окончания срока подачи в организацию комплекта документов (до 16 сентября). Он может быть зарегистрирован в зимнее трансферное окно.
21:04 20/09/2019
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