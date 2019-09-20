Кокорина оставили без футбола
Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Об этом в Instagram-аккаунте сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
Решение было принято комитетом по статусу игроков. Кокорин отстранен на пять месяцев.
17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. В этот же день Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». Отмечается, что он будет зарабатывать около 800 тысяч евро в год. Последний раз форвард выходил на поле в составе сине-бело-голубых 7 октября 2018 года.
Кокорина и Мамаева задержали в октябре прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы. Арест спортсменов неоднократно продлевался. В мае Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев получил год и пять месяцев тюрьмы. В сентябре суд освободил футболистов по УДО.
17:27 20/09/2019
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