11 человек проголосовали против снятия дисквалификацию, один воздержался, 7 за то, чтобы снять дисквалификацию. Вопросы судейства никого не интересуют. Разочарован всеми этими господами.





- Что дальше будете делать?





- Ничего. Работать. Но не инспектором. С этой властью я точно не буду работать инспектором. Пока эти люди будут, — как передает by.tribuna.com , сказал Петрович.



