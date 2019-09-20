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Валерий Петрович: с этой властью я точно не буду работать инспектором. Пока эти люди будут

Инспектор Валерий Петрович прокомментировал решение исполкома БФФ. Руководящий орган утвердил его отстранение от работы до конца сезона.

11 человек проголосовали против снятия дисквалификацию, один воздержался, 7 за то, чтобы снять дисквалификацию. Вопросы судейства никого не интересуют. Разочарован всеми этими господами.

- Что дальше будете делать?

- Ничего. Работать. Но не инспектором. С этой властью я точно не буду работать инспектором. Пока эти люди будут, — как передает by.tribuna.com, сказал Петрович.
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