Валерий Петрович: с этой властью я точно не буду работать инспектором. Пока эти люди будут
Инспектор Валерий Петрович прокомментировал решение исполкома БФФ. Руководящий орган утвердил его отстранение от работы до конца сезона.
11 человек проголосовали против снятия дисквалификацию, один воздержался, 7 за то, чтобы снять дисквалификацию. Вопросы судейства никого не интересуют. Разочарован всеми этими господами.
- Что дальше будете делать?
- Ничего. Работать. Но не инспектором. С этой властью я точно не буду работать инспектором. Пока эти люди будут, — как передает by.tribuna.com, сказал Петрович.
16:14 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».