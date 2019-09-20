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Гонщик Формулы–1 стал «лицом» World of Tanks

Победитель трех Гран-При Формулы–1 Джанкарло Физикелла начал сотрудничество с World of Tanks Blitz, мобильным танковым онлайн-экшеном от Wargaming, сообщает Autosport.com.ru.




Соглашение между итальянским гонщиком и беларуской компанией заключено перед появлением в Blitz пяти танков с родины Джанкарло. Итальянские машины — часть новой нации «Сборная Европы», дебютировавшей в игре 18 сентября.

«Люблю гонки и вообще все, что поднимает адреналин. Новые итальянские машины в World of Tanks Blitz именно такие. Мой любимый танк — Progetto с дозарядкой „барабана“: у него настоящий итальянский дизайн, сочетающий мощь, практичность и изобретательность, — говорит Джанкарло Физикелла. — Я был знаком с Blitz еще до нашего партнерства. Это игра, в которой победу приносит тактическое мышление. Как и в гонках, в ней масса нюансов. Одной меткой стрельбы для успеха тут мало».

Директор по продукту World of Tanks Blitz Андрей Рябовол добавил: «Получить всемирно известного пилота в послы нашего бренда — большая честь для нас. Мы рады, что Джанкарло с нами во время дебюта в игре машин с его родины».


Джанкарло Физикелла провел в Формуле–1 14 лет: с 1996 по 2009 годы, участвовал в 231 этапе. По числу стартов он занимает 12–е место среди более чем трехсот пилотов. За это время он сменил 7 команд, завоевал 4 поул-позиции, 3 победы, 19 подиумов и набрал 275 очков. На этапах Формулы–1 он проехал 11.509 кругов, или 55.698 километров.
The Village
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