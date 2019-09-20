- Мог потратить всю зарплату за день-два?





- Конечно. Мог и за один поход.





- И как ты в таком случае жил весь месяц?





- Приходилось просить. Много кому был должен, за что очень стыдно. Сейчас вот почти разгребся с этими долгами. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, осталось совсем чуть-чуть. С каждой зарплаты отдаю. Больше не хочу ко всему этому возвращаться. Хочу жить нормальной жизнью, действительно играть в футбол.





- В то время в твоей жизни не было ничего, кроме игорных заведений и футбола?





- Да. Хотя говорить "в то время"... Последний раз был там месяц-два назад. Сейчас уже пришел к окончательному решению, что это мне не нужно. Хочу завершить сезон, вернуться в "Динамо", показать, на что способен, и расти дальше.









- Чаще проигрывал, чем выигрывал?





- Много выигрывал, много проигрывал. Но все равно, можно сказать, все оставалось там. Выигрывал бешеные деньги, однако они возвращались обратно.



