Павел Седько об игровой зависимости: мог потратить всю зарплату и за один поход
Полузащитник брестского "Руха" Павел Седько, на днях признавшийся в игровой зависимости, в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Мордасевичу рассказал, как борется с проблемой.
- Мог потратить всю зарплату за день-два?
- Конечно. Мог и за один поход.
- И как ты в таком случае жил весь месяц?
- Приходилось просить. Много кому был должен, за что очень стыдно. Сейчас вот почти разгребся с этими долгами. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, осталось совсем чуть-чуть. С каждой зарплаты отдаю. Больше не хочу ко всему этому возвращаться. Хочу жить нормальной жизнью, действительно играть в футбол.
- В то время в твоей жизни не было ничего, кроме игорных заведений и футбола?
- Да. Хотя говорить "в то время"... Последний раз был там месяц-два назад. Сейчас уже пришел к окончательному решению, что это мне не нужно. Хочу завершить сезон, вернуться в "Динамо", показать, на что способен, и расти дальше.
- Чаще проигрывал, чем выигрывал?
- Много выигрывал, много проигрывал. Но все равно, можно сказать, все оставалось там. Выигрывал бешеные деньги, однако они возвращались обратно.
12:05 20/09/2019
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