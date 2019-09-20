— У Вудкрофта, тьфу-тьфу, подход пока более или менее работает. У Горди Дуайера — не очень…





— Ну да, не очень. Такой вот сезон выдался беспросветный. Часто даже в самом неудачном сезоне для команды в целом, хотя бы у пары-тройки игроков все складывалось относительно неплохо. У нас в прошлом сезоне было проблематично определить даже одного-двух таких. Сейчас же команда выглядит интереснее?





— Безусловно.





— Ну вот, а что изменилось? Легионеры большей частью знакомые, белорусы практически те же, да еще и потеряли нескольких не самых последних. А команда заметно преобразилась. Просто, видимо, Вудкрофт с ассистентами достучались до игроков. По крайней мере сделал он это лучше, чем Горди, или тем более Сидоренко.





— Очевидно, что как минимум у вас с братом с Сидоренко не сложилось.





— Потому что в новом веке нельзя работать по конспектам 20-го, — сказал Костицын.



