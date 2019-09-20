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Хоккеист Сергей Костицын: В новом веке нельзя работать по конспектам 20-го

Нападающий минского «Динамо» Сергей Костицын сравнил методы работы Андрея Сидоренко и Крэйга Вудкрофта.

— У Вудкрофта, тьфу-тьфу, подход пока более или менее работает. У Горди Дуайера — не очень…

— Ну да, не очень. Такой вот сезон выдался беспросветный. Часто даже в самом неудачном сезоне для команды в целом, хотя бы у пары-тройки игроков все складывалось относительно неплохо. У нас в прошлом сезоне было проблематично определить даже одного-двух таких. Сейчас же команда выглядит интереснее?

— Безусловно.

— Ну вот, а что изменилось? Легионеры большей частью знакомые, белорусы практически те же, да еще и потеряли нескольких не самых последних. А команда заметно преобразилась. Просто, видимо, Вудкрофт с ассистентами достучались до игроков. По крайней мере сделал он это лучше, чем Горди, или тем более Сидоренко.

— Очевидно, что как минимум у вас с братом с Сидоренко не сложилось.

— Потому что в новом веке нельзя работать по конспектам 20-го, — сказал Костицын.
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