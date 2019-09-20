Установлен рекорд по числу зарубежных футболистов, сыгравших в чемпионате Беларуси
В нынешнем году установлен рекорд по числу зарубежных футболистов, сыгравших в чемпионате хотя бы раз, — 157, сообщает "Прессбол".
"Показатели за 4 последних сезона: 2015 — 63 иностранца, 2016 — 102, 2017 — 124, 2018 — 128", - говорится в сообщении.
Главным фактором роста числа "гостей" в высшей лиге стала отмена легионерского лимита для россиян. В этом году уже 44 футболиста соседней страны сыграли за белорусские клубы. Для сравнения: Украину представляли 33 футболиста, Сербию — 15, Бразилию, Гану и Нигерию — по 6.
08:56 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».