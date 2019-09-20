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Установлен рекорд по числу зарубежных футболистов, сыгравших в чемпионате Беларуси

В нынешнем году установлен рекорд по числу зарубежных футболистов, сыгравших в чемпионате хотя бы раз, — 157, сообщает "Прессбол".

"Показатели за 4 последних сезона: 2015 — 63 иностранца, 2016 — 102, 2017 — 124, 2018 — 128", - говорится в сообщении.

Главным фактором роста числа "гостей" в высшей лиге стала отмена легионерского лимита для россиян. В этом году уже 44 футболиста соседней страны сыграли за белорусские клубы. Для сравнения: Украину представляли 33 футболиста, Сербию — 15, Бразилию, Гану и Нигерию — по 6.
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