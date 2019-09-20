"Показатели за 4 последних сезона: 2015 — 63 иностранца, 2016 — 102, 2017 — 124, 2018 — 128", - говорится в сообщении.





Главным фактором роста числа "гостей" в высшей лиге стала отмена легионерского лимита для россиян. В этом году уже 44 футболиста соседней страны сыграли за белорусские клубы. Для сравнения: Украину представляли 33 футболиста, Сербию — 15, Бразилию, Гану и Нигерию — по 6.