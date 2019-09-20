Не сложилось: белорусский форвард Алексей Протас, находившийся на просмотре в "Вашингтоне", вернулся в старый клуб
В тренировочном лагере "Вашингтона" прошел очередной отсев игроков, который коснулся и белоруса Алексея Протаса.
Белорусский нападающий продолжит карьеру в Западной хоккейной лиге (WHL), сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт "Кэпиталз" в "Твиттере".
Сообщается, что игрок из Беларуси вернулся в расположение своего прежнего клуба "Принс-Альберт Райдерс" из WHL. За время пребывания в стане "Вашингтона" белорус провел в форме этой команды два выставочных матча, в которых отметился 3 (1+2) набранными очками.
08:29 20/09/2019
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