Алексей Бага оформил записку, чтобы помочь фанатам БАТЭ отпроситься с работы или учебы на матч с брестским "Динамо"
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага оформил специальную служебную записку, чтобы помочь фанатам борисовчан отпроситься с работы или учебы на матч чемпионата Беларуси с брестским "Динамо".
- Нет сомнений, что фактор рабочего дня станет преградой для кого-то из болельщиков, желающих посетить мегаважный выездной поединок "желто-синих" с брестским "Динамо" в среду, 25 сентября. Для того чтобы вовремя добраться в город над Бугом и не пропустить ничего интересного из происходящего на поле, необходимо выезжать из Борисова или столицы в районе обеда или немногим позднее.
Естественно, рекомендуем ни в коем случае не прогуливать работу или учебу, а постараться найти общий язык со своим руководством. Надеемся, подмогой в решении вопроса окажется подготовленный вариант служебной записки за авторством Алексея Баги, которую можно скачать по ссылке ниже. Распечатывайте, заполняйте пустые строки - и направляйтесь к начальству!
Хочется верить, что оно проникнется ситуацией и пойдет навстречу, а в итоге все места на трибунах ОСК "Брестский", полагающиеся поклонникам 15-кратных чемпионов Беларуси, будут заняты! — сообщает пресс-служба БАТЭ.
08:23 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».