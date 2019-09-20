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Алексей Бага оформил записку, чтобы помочь фанатам БАТЭ отпроситься с работы или учебы на матч с брестским "Динамо"

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага оформил специальную служебную записку, чтобы помочь фанатам борисовчан отпроситься с работы или учебы на матч чемпионата Беларуси с брестским "Динамо".

- Нет сомнений, что фактор рабочего дня станет преградой для кого-то из болельщиков, желающих посетить мегаважный выездной поединок "желто-синих" с брестским "Динамо" в среду, 25 сентября. Для того чтобы вовремя добраться в город над Бугом и не пропустить ничего интересного из происходящего на поле, необходимо выезжать из Борисова или столицы в районе обеда или немногим позднее.

Естественно, рекомендуем ни в коем случае не прогуливать работу или учебу, а постараться найти общий язык со своим руководством. Надеемся, подмогой в решении вопроса окажется подготовленный вариант служебной записки за авторством Алексея Баги, которую можно скачать по ссылке ниже. Распечатывайте, заполняйте пустые строки - и направляйтесь к начальству!


Хочется верить, что оно проникнется ситуацией и пойдет навстречу, а в итоге все места на трибунах ОСК "Брестский", полагающиеся поклонникам 15-кратных чемпионов Беларуси, будут заняты! — сообщает пресс-служба БАТЭ.
Прессбол
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