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"Инициативы от исполкома пока что-то нет". Борис Батура об увековечивании памяти Капского в Борисове

Борис Батура, работавший министром ЖКХ, заместителем премьер-министра и председателем двух облисполкомов — Могилевского и Минского, в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Щурко рассказал об Анатолии Капском, с которым был хорошо знаком. Батура, помогавший главе БАТЭ в строительстве "Борисов-Арены", отметил, что в городе не спешат с увековечением памяти Капского.

"Инициативы от исполкома пока что-то нет". Борис Батура об увековечивании памяти Капского в Борисове
- Как думаете, каким образом лучше всего было бы увековечить память об Анатолии Капском? Улица в родном городе, стадион его имени, установить в Борисове памятник?

- По-моему, самое главное — остаться в памяти людей. А в том, что Капскому это удалось, у меня сомнений нет. Его будут вспоминать и спустя много лет. А стадион или улица — уже не так важно. Хотя, надеюсь, со временем и это будет. Все зависит от инициативы горисполкома и клуба.

- А что лучше всего было бы сделать?

- Не знаю как стадион, но улицу можно было бы назвать. Или как в Киеве с Лобановским — там, кажется, установили большой и красивый памятник. Но инициативы от исполкома пока что-то нет.


- Странно. Человек столько сделал для Борисова... Чем городские власти там вообще занимаются?

- Нельзя сказать, что Борисов не развивается. Пошли уже подвижки. Мы еще при жизни Толи начали с микрорайона, который подтапливался. Провели большую работу по его благоустройству, кого-то выселили, дома снесли, что-то построили. Денег в решение этой проблемы было вложено немало. А теперь началась вторая часть, генплан был утвержден еще при мне. Вся центральная улица, новый мост — это серьезная работа. До "Дожинок", как собирались сделать в этом году, уже не успеют, но доделают обязательно, пусть и в следующем. Мост почти готов, на новой дороге будут по две полосы. Благоустройством уже начали заниматься.

- Вам как бывшему чиновнику трудно комментировать действия коллег. Но неужели горисполком настолько загружен подготовкой к "Дожинкам", что решить вопрос об увековечивании памяти Капского ему не хватило целого года?

- Для этого нужно всего лишь одно заседание. И желание его провести.
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