Махи Идрисов

Фото: telegram-канал «Северный Кавказ»





По информации Telegram-канала Baza, во время обысков у него обнаружили арсенал. На опубликованных фотографиях запечатлены пачки денег, автоматы Калашникова, помповые ружья, пистолеты Макарова и Стечкина, кинжалы, бейсбольные биты, граната, патроны и другое оружие.





По неофициальным данным, связанное с Идрисовым предприятие разбавляло купленную высококачественную нефть и продавало такой продукт своим клиентам. При этом телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник сообщает, что Идрисова задержали по подозрению в экстремизме и доставили в местное управление ФСБ.



