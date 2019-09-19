Олег Дулуб официально покинул "Атырау"
"Атырау" на официальном сайте сообщил, что трудовой договор с главным тренером футбольного клуба Олегом Дулубом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Куаныш Кабдулов.
"Атырау" проиграл последние пять встреч в чемпионате Казахстана и с 16 очками идет предпоследним в турнирной таблице.
17:32 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».