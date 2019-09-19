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Олег Дулуб официально покинул "Атырау"

"Атырау" на официальном сайте сообщил, что трудовой договор с главным тренером футбольного клуба Олегом Дулубом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Куаныш Кабдулов.



"Атырау" проиграл последние пять встреч в чемпионате Казахстана и с 16 очками идет предпоследним в турнирной таблице.
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