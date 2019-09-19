Приз лучшему вратарю мира назвали в честь Льва Яшина

Приз будет впервые вручен в этом году. Список из 10 претендентов France Football огласит 21 октября. Победитель станет известен 2 декабря на той же церемонии, на которой будет определен обладатель «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту мира.





Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным «Золотого мяча». Советский футболист получил приз в 1963 году.



