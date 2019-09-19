Приз лучшему вратарю мира назвали в честь Льва Яшина
Французский журнал France Football объявил о создании новой ежегодной награды лучшему вратарю мира, которая будет носить имя Льва Яшина. Об этом сообщает Reuters.
Приз будет впервые вручен в этом году. Список из 10 претендентов France Football огласит 21 октября. Победитель станет известен 2 декабря на той же церемонии, на которой будет определен обладатель «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту мира.
Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным «Золотого мяча». Советский футболист получил приз в 1963 году.
16:34 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».