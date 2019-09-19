Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Приз лучшему вратарю мира назвали в честь Льва Яшина

Французский журнал France Football объявил о создании новой ежегодной награды лучшему вратарю мира, которая будет носить имя Льва Яшина. Об этом сообщает Reuters.

Приз будет впервые вручен в этом году. Список из 10 претендентов France Football огласит 21 октября. Победитель станет известен 2 декабря на той же церемонии, на которой будет определен обладатель «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту мира.

Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным «Золотого мяча». Советский футболист получил приз в 1963 году.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru