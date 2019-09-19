"Мы достаточно долго говорим об этом. Если нет возражений, то нужно проработать этот вопрос более детально. Как президент ФГР могу сказать, что для нас это было бы интересно. Полагаю, что и для белорусской стороны тоже. Я думаю, что все возможно", - приводит слова Шишкарева пресс-службе Федерации гандбола Беларуси.





Коноплев, в свою очередь, заявил о прекрасных отношениях двух федераций и взаимодействии между ними. "Установлен отличный рабочий контакт, есть полное понимание друг друга", - отметил он.





Кроме того, глава Белорусской федерации гандбола предложил проводить в России и Беларуси товарищеские турниры с участие национальных сборных.









"Я знаю, что в октябре мужская сборная России примет участие в товарищеском турнире в Аргентине. Но также можно было бы проводить товарищеские турниры в канун Нового года с участием наших национальных команд в России. Мы тоже с удовольствием могли бы принимать такие турниры", — заверил Коноплев.





Шишкарев поддержал эту идею, а также рассказал о стартовавшем сезоне-2019/20 составе участников Суперлиги Париматч, перспективах российских клубов в еврокубках и сборных России в международных турнирах.