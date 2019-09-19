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Гандбольные клубы Беларуси попросились участвовать в чемпионате России

Главы федераций гандбола Беларуси и России Владимир Коноплев и Сергей Шишкарев на встрече в Бресте обсудили возможность участия белорусских клубов в российских соревнованиях.

"Мы достаточно долго говорим об этом. Если нет возражений, то нужно проработать этот вопрос более детально. Как президент ФГР могу сказать, что для нас это было бы интересно. Полагаю, что и для белорусской стороны тоже. Я думаю, что все возможно", - приводит слова Шишкарева пресс-службе Федерации гандбола Беларуси.

Коноплев, в свою очередь, заявил о прекрасных отношениях двух федераций и взаимодействии между ними. "Установлен отличный рабочий контакт, есть полное понимание друг друга", - отметил он.

Кроме того, глава Белорусской федерации гандбола предложил проводить в России и Беларуси товарищеские турниры с участие национальных сборных.


"Я знаю, что в октябре мужская сборная России примет участие в товарищеском турнире в Аргентине. Но также можно было бы проводить товарищеские турниры в канун Нового года с участием наших национальных команд в России. Мы тоже с удовольствием могли бы принимать такие турниры", — заверил Коноплев.

Шишкарев поддержал эту идею, а также рассказал о стартовавшем сезоне-2019/20 составе участников Суперлиги Париматч, перспективах российских клубов в еврокубках и сборных России в международных турнирах.
Интерфакс
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