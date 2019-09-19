



Также олимпийская чемпионка добавила, что следующий сбор ее команды пройдет на родине спортсменов — в Китае.





Напомним, что муж Домрачевой, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьёрндален, стал главным тренером сборной Китая. А Дарья занимается подготовкой к домашним зимним Играм-2022 в Пекине женской команды по биатлону.



