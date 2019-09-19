Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Норвегии Дарья Домрачева провела первый сбор с новой командой подопечных

Этой информацией она поделилась на своей страничке в Instagram, сообщаеткорреспондент агентства «Минск-Новости».


Также олимпийская чемпионка добавила, что следующий сбор ее команды пройдет на родине спортсменов — в Китае.

Напомним, что муж Домрачевой, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьёрндален, стал главным тренером сборной Китая. А Дарья занимается подготовкой к домашним зимним Играм-2022 в Пекине женской команды по биатлону.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru