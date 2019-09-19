В Норвегии Дарья Домрачева провела первый сбор с новой командой подопечных
Этой информацией она поделилась на своей страничке в Instagram, сообщаеткорреспондент агентства «Минск-Новости».
«Первый для нас сбор в новой команде закончился. Очень интересный опыт. Спасибо Норвегия и Лиллехаммер!» — написала Дарья.
Также олимпийская чемпионка добавила, что следующий сбор ее команды пройдет на родине спортсменов — в Китае.
Напомним, что муж Домрачевой, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьёрндален, стал главным тренером сборной Китая. А Дарья занимается подготовкой к домашним зимним Играм-2022 в Пекине женской команды по биатлону.
11:50 19/09/2019
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