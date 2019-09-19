Лукашенко хочет провести в Минске Суперкубок УЕФА
Белорусская столица готова к проведению матча за Суперкубок УЕФА, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом УЕФА Александером Чефериным, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, футбол – самый массовый спорт в Беларуси. Президент поблагодарил за поддержку и помощь, которая оказывалась и оказывается отечественной федерации футбола.
"Надеемся, что с вашим избранием руководителем Федерации наши отношения и контакты гораздо увеличатся и у нас будет полное взаимопонимание по всем вопросам. Хотя я не могу пожаловаться и пенять на прошлые времена, что у нас были какие-то проблемы с федерацией футбола", – отметил глава государства.
По его мнению, Союз европейских футбольных ассоциаций всегда отзывался на просьбы Беларуси и особенно помогал детскому спорту, и Минск никогда не слышал со стороны УЕФА какого-то упрека.
"Есть у нас определенные недоработки: вы нас никогда не баловали крупными футбольным мероприятиями. Поэтому, если Европейский футбольный союз будет в этом направлении думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования", – заверил белорусский президент.
При этом он добавил, что готов принять соревнования любого уровня, которые касаются нашего континента. "Я знаю, что последнее время много обсуждается в разных кругах вопрос проведения суперматча, финального матча за Кубок УЕФА. Знайте, что, если будет такая у вас возможность определить местом проведения такого матча, наша столица, наша Беларусь, мы всегда будем с этим солидарны и сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента", – особо отметил Лукашенко.
После чего пошутил, что ему приятно встречаться с человеком, возглавляющим любимый вид спорта. "Когда-то давным-давно в детстве я начинал играть в футбол – это мой вид спорта. Я долго играл в футбол, пока не получил травму. Поэтому мне всегда приятно разговаривать с людьми, которые знают, что такое футбол", – резюмировал глава государства.
Напомним, в конце августа исполком Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) поддержал инициативу проведения в Минске поединка за Суперкубок УЕФА в 2022-2023 годах. Белорусская столица дважды пыталась получить этот матч, но оба раза безуспешно.
11:22 19/09/2019
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