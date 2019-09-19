Дмитрий Набоков: всякий раз хочу прыгать на 2,30 и выше

В прыжковом секторе Дима сосредоточен, попусту не склонен выражать свои чувства, но в душе — он артистическая натура. Однажды вдохнув (пропустив через себя) атмосферу Олимпийского стадиона в Берлине в роли зрителя, Набоков мечтал выйти в сектор и стать участником.









Он добился желаемого, попал на «Олимпиаштадион» в качестве действующего лица… И что же?





— Полное разочарование, — разводит руками прыгун. — После турнира в Испании мы долго добирались в Берлин. Нестыковки по времени, отмена вылета — и я попал в немецкую гостиницу спустя день, нежели предполагал. За двое суток спал только шесть часов. В секторе все пошло не так, как хотелось. Стадион внимал каждому движению руки, публика ждала заоблачных прыжков — очень хотелось ее не разочаровать. Но суета в аэропортах, задержка рейсов — все дало о себе знать. 2,28 — и третье место, столько же взял Макс Недосеков, но приложил меньше усилий и меня обошел.





— В Мадриде ты выиграл соревнования с 2,30. После годичного отсутствия в секторе, сложной операции ты оформил, как сейчас модно говорить, камбэк, в мировую элиту. А в Берлине преодолел всего на 2 см меньше. Был рядом с 2,30. Стоило ли так переживать?





— Публика ловила любое движение, 40-тысячный стадион замолкал перед каждым выходом к планке, а потом взрывался в такт моим движениям. По коже бежали мурашки. Хотелось их отблагодарить более весомыми прыжками. Не получилось. Всякий раз, когда выхожу в сектор, настраиваюсь взять 2,30 и больше.





— Тебе 23, ты не раз выступишь перед немецким зрителем, да уже за свой национальный рекорд надо ставить памятник если не в Минске, то на родине, в Белыничах точно. Плюс твое «золото» на континентальном первенстве.

— Макс Недосеков на днях на «Динамо» прыгнул на сантиметр меньше. Так что он совсем близко, рядом. Хочется на всех соревнованиях брать минимум 2,30 и прыгать выше. А на родине, в Белыничах, обо мне редко вспоминают, впрочем, и изначально мало чем помогали.





— Включение в состав в сборной Европы, причем, не впопыхах, чтобы закрыть «амбразуру», а заранее подчеркнуло твои веские аргументы.

— Мне сказали об этом за несколько недель до старта, я согласился. В кои веки возникают такие приглашения, и тем более международный старт на домашней атмосферной арене.





фото из открытого доступа





— Могу сразу сказать, что выступлением на минском матче ты не доволен…





— Это тот редкий случай, когда и стадион, свой, родной, и публика благожелательная. Плюс трибуны, которые не только громко поддерживали, но и подняли большой плакат с моим фото. Это добавило настроения. И погода что надо, и казусов никаких с переездами, перелетами. Я — дома и тренировки проводил на «Динамо». Но то был не мой день. Он не заладился с утра. Не то, чтобы все валилось из рук, но мало что получалось.





Плюс нововведения с количеством попыток — они перепутали планы. Взяв 2,26 с первого захода, получил незачет на высоте 2,29. Оказалось, что у меня осталась одна возможная попытка и я поднял планку на 2,31. Но, увы, не справился с задачей, хотя был близок к ее выполнению.





— Прыгуны — люди с тонкой душевной организацией. На них влияет и непогода, и магнитные бури. Но и в этом неблагоприятном случае ты занял четвертое место. Что говорит о классе. Я видел, как ты присел на корточки и отрешился от стадиона и соперников.





— Я сказал себе, что так нельзя, что после стольких и напряженных тренировок надо брать 2,26. Это помогло собраться и преодолеть планку. Но этого недостаточно. Мало кого волнует то, что я перенес операцию, что нога до сих пор дает о себе знать. Это не серьезный результат.









— 2,36 одолел ты — единственный в Беларуси. Сейчас возвратился, и, хотя все еще ощущаешь дискомфорт в ноге, но уже дважды осилил 2,30. Ты родился «высотником»?





— Вы намекаете на рост? У первого номера сборной России Иванюка — 1,79 см, он ниже меня, но прыгает не хуже. Дело не в росте, я много и трудно работаю — и это приносит плоды. У высоких свои плюсы. Макс Недосеков имеет правильно ставит ногу, мне нравится, как он делает последние шаги перед прыжком, как вставляет ногу. Еще на Бриллиантовой лиге он мог взять 2,35, позже — в Мадриде, он вообще красавец!





— Не за горами чемпионат мира в Дохе…





— После матча грустил недельку, а сейчас интенсивно готовлюсь. Побаиваюсь ли чемпионата? Нет! Я столько стартов прошел, в этом году их было семь! Столько взлетов и падений совершил! Год отсутствия на турнирах — это многовато, но не критично. Я обычно не люблю предвосхищать события перед стартом, но скажу, что хочу реализовать то, что есть, что наработано. Показать свой уровень, чтобы быть довольным собой. А место? Оно придет.







