Белорусский боец MMА Руслан Колодко провел бой со сломанной рукой и победил
Белорусы Руслан Колодко и Андрей Одинцов выиграли два боя на турнире по ММА в Китае. Колодко два раунда дрался со сломанной рукой!
Белорусские бойцы команды ACADEMY MMA Руслан Колодко (весовая категория до 70 кг) и Андрей Одинцов (66 кг) приняли участие в турнире по смешанным единоборствам китайской организации Wu Lin Feng. Соперниками были местные спортсмены: Руслан сражался с Шун Йонгом, который все шесть своих профессиональных побед одержал нокаутами, Андрей — с крепким Танчжао Ваном.
Колодко и Одинцов одержали победы по итогам трех раундов единогласным решением судей. Особенно примечательной вышла победа Руслана. Ему пришлось два трети поединка драться с переломом руки, полученным уже по ходу боя. Но белорус выстоял и записал в свой актив одиннадцатую профессиональную победу.
10:56 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».