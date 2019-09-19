



Белорусские бойцы команды ACADEMY MMA Руслан Колодко (весовая категория до 70 кг) и Андрей Одинцов (66 кг) приняли участие в турнире по смешанным единоборствам китайской организации Wu Lin Feng. Соперниками были местные спортсмены: Руслан сражался с Шун Йонгом, который все шесть своих профессиональных побед одержал нокаутами, Андрей — с крепким Танчжао Ваном.





Колодко и Одинцов одержали победы по итогам трех раундов единогласным решением судей. Особенно примечательной вышла победа Руслана. Ему пришлось два трети поединка драться с переломом руки, полученным уже по ходу боя. Но белорус выстоял и записал в свой актив одиннадцатую профессиональную победу.



