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Белорусский боец MMА Руслан Колодко провел бой со сломанной рукой и победил

Белорусы Руслан Колодко и Андрей Одинцов выиграли два боя на турнире по ММА в Китае. Колодко два раунда дрался со сломанной рукой!


Белорусские бойцы команды ACADEMY MMA Руслан Колодко (весовая категория до 70 кг) и Андрей Одинцов (66 кг) приняли участие в турнире по смешанным единоборствам китайской организации Wu Lin Feng. Соперниками были местные спортсмены: Руслан сражался с Шун Йонгом, который все шесть своих профессиональных побед одержал нокаутами, Андрей — с крепким Танчжао Ваном.

Колодко и Одинцов одержали победы по итогам трех раундов единогласным решением судей. Особенно примечательной вышла победа Руслана. Ему пришлось два трети поединка драться с переломом руки, полученным уже по ходу боя. Но белорус выстоял и записал в свой актив одиннадцатую профессиональную победу.
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