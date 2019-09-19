«Пари Сен-Жермен» разгромил «Реал» в Лиге чемпионов

«Пари Сен-Жермен» подходил к матчу с рядом проблем в атаке. Из-за дисквалификации не смог сыграть Неймар, травмы оставили вне игры Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.





Были проблемы и у мадридского «Реала». Повреждения различной степени тяжести получили Лука Модрич, Марсело, Серхио Рамос, Иско и Маркос Асенсио.





Парижане сходу побежали в атаку и уже на 14-й минуте открыли счет. Ди Мария точно пробил в ближний угол — 1:0. А вскоре он же удвоил преимущество точным выстрелом с линии штрафной — 2:0. Гарет Бэйл забил ответный мяч, но судья отменил его после просмотра VAR — игра рукой.





Во втором тайме хозяева уверенно контролировали игру, а в добавленное время отправили еще один мяч в сетку за спиной Куртуа. Отличился его партнер по сборной Менье — 3:0.





«Пари Сен-Жермен»: Навас, Тиаго Силва, Бернат, Кимпембе, Маркиньос (Эррера, 70), Ди Мария, Гуйе, Сарабия (Диалло, 89), Верратти, Менье, Икарди (Шупо-Мотинг, 60).





«Реал»: Куртуа, Варан, Милитао, Карвахаль, Менди, Кроос, Хамес (Йович, 70), Азар (Васкес, 70), Каземиро, Бэйл (Винисиус Жуниор, 79), Бензема.



