Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Реал» в Лиге чемпионов

В одном из центральных матчей первого тура футбольной Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» разгромил испанский «Реал» — 3:0.

«Пари Сен-Жермен» подходил к матчу с рядом проблем в атаке. Из-за дисквалификации не смог сыграть Неймар, травмы оставили вне игры Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

Были проблемы и у мадридского «Реала». Повреждения различной степени тяжести получили Лука Модрич, Марсело, Серхио Рамос, Иско и Маркос Асенсио.

Парижане сходу побежали в атаку и уже на 14-й минуте открыли счет. Ди Мария точно пробил в ближний угол — 1:0. А вскоре он же удвоил преимущество точным выстрелом с линии штрафной — 2:0. Гарет Бэйл забил ответный мяч, но судья отменил его после просмотра VAR — игра рукой.

Во втором тайме хозяева уверенно контролировали игру, а в добавленное время отправили еще один мяч в сетку за спиной Куртуа. Отличился его партнер по сборной Менье — 3:0.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Тиаго Силва, Бернат, Кимпембе, Маркиньос (Эррера, 70), Ди Мария, Гуйе, Сарабия (Диалло, 89), Верратти, Менье, Икарди (Шупо-Мотинг, 60).

«Реал»: Куртуа, Варан, Милитао, Карвахаль, Менди, Кроос, Хамес (Йович, 70), Азар (Васкес, 70), Каземиро, Бэйл (Винисиус Жуниор, 79), Бензема.

Все результаты игрового дня.

Группа «А»

«Брюгге» — «Галатасарай» — 0:0.

«Пари Сен-Жермен» — «Реал» — 3:0.

Группа «В»

«Бавария» — «Црвена Звезда» — 3:0.

«Олимпиакос» — «Тоттенхэм» — 2:2.

Группа «С»

«Динамо» З — «Аталанта» — 4:0.

«Шахтер» — «Манчестер Сити» — 0:3.

Группа «D»

«Байер» — «Локомотив» — 1:2.

«Атлетико» — «Ювентус» — 2:2.
Источник: SPORT.TUT.BY
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru