«Пари Сен-Жермен» разгромил «Реал» в Лиге чемпионов
В одном из центральных матчей первого тура футбольной Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» разгромил испанский «Реал» — 3:0.
«Пари Сен-Жермен» подходил к матчу с рядом проблем в атаке. Из-за дисквалификации не смог сыграть Неймар, травмы оставили вне игры Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.
Были проблемы и у мадридского «Реала». Повреждения различной степени тяжести получили Лука Модрич, Марсело, Серхио Рамос, Иско и Маркос Асенсио.
Парижане сходу побежали в атаку и уже на 14-й минуте открыли счет. Ди Мария точно пробил в ближний угол — 1:0. А вскоре он же удвоил преимущество точным выстрелом с линии штрафной — 2:0. Гарет Бэйл забил ответный мяч, но судья отменил его после просмотра VAR — игра рукой.
Во втором тайме хозяева уверенно контролировали игру, а в добавленное время отправили еще один мяч в сетку за спиной Куртуа. Отличился его партнер по сборной Менье — 3:0.
«Пари Сен-Жермен»: Навас, Тиаго Силва, Бернат, Кимпембе, Маркиньос (Эррера, 70), Ди Мария, Гуйе, Сарабия (Диалло, 89), Верратти, Менье, Икарди (Шупо-Мотинг, 60).
«Реал»: Куртуа, Варан, Милитао, Карвахаль, Менди, Кроос, Хамес (Йович, 70), Азар (Васкес, 70), Каземиро, Бэйл (Винисиус Жуниор, 79), Бензема.
Все результаты игрового дня.
Группа «А»
«Брюгге» — «Галатасарай» — 0:0.
«Пари Сен-Жермен» — «Реал» — 3:0.
Группа «В»
«Бавария» — «Црвена Звезда» — 3:0.
«Олимпиакос» — «Тоттенхэм» — 2:2.
Группа «С»
«Динамо» З — «Аталанта» — 4:0.
«Шахтер» — «Манчестер Сити» — 0:3.
Группа «D»
«Байер» — «Локомотив» — 1:2.
«Атлетико» — «Ювентус» — 2:2.
Источник: SPORT.TUT.BY
09:45 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».