"Реал" предложил за Мбаппе 225 миллионов евро





По информации телеканала El Chiringuito TV в твиттер, испанская команда готова заплатить за футболиста €225 млн, также речь идет о €50 млн бонусов. Зарплата игрока составит €35 млн в год, однако может увеличиться еще на €5 млн из-за бонусов.





Если трансфер, который, по информации СМИ, уже согласован, будет осуществлен он станет самым крупным в истории. До этого рекорд принадлежал "ПСЖ", который в 2017 году за €222 млн купил у "Барселоны" бразильского форварда Неймара.