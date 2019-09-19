"Реал" предложил за Мбаппе 225 миллионов евро
Испанский "Реал" намерен приобрести нападающего "ПСЖ" и сборной Франции Килиана Мбаппе за рекордную сумму, сообщает ТАСС.
По информации телеканала El Chiringuito TV в твиттер, испанская команда готова заплатить за футболиста €225 млн, также речь идет о €50 млн бонусов. Зарплата игрока составит €35 млн в год, однако может увеличиться еще на €5 млн из-за бонусов.
Если трансфер, который, по информации СМИ, уже согласован, будет осуществлен он станет самым крупным в истории. До этого рекорд принадлежал "ПСЖ", который в 2017 году за €222 млн купил у "Барселоны" бразильского форварда Неймара.
08:43 19/09/2019
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