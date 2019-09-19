Александра Саснович резко сменила имидж
Одна из ведущих теннисисток Беларуси Александра Саснович резко сменила стиль и продемонстрировала свой новый цвет волос поклонникам в инстаграм.
Судя по первым комментариям поклонников ("Супер!", "Ты красотка!" и т.д.), новый стиль топовой теннисистки пришелся им по вкусу.
Саснович 25 лет, она занимает 50-е место в рейтинге WTA. Ранее ее знали и видели исключительно в образе блондинки.
08:25 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».