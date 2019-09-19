Александра Саснович резко сменила имидж









Судя по первым комментариям поклонников ("Супер!", "Ты красотка!" и т.д.), новый стиль топовой теннисистки пришелся им по вкусу.





Саснович 25 лет, она занимает 50-е место в рейтинге WTA. Ранее ее знали и видели исключительно в образе блондинки.



