Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Александра Саснович резко сменила имидж

Одна из ведущих теннисисток Беларуси Александра Саснович резко сменила стиль и продемонстрировала свой новый цвет волос поклонникам в инстаграм.



Судя по первым комментариям поклонников ("Супер!", "Ты красотка!" и т.д.), новый стиль топовой теннисистки пришелся им по вкусу.

Саснович 25 лет, она занимает 50-е место в рейтинге WTA. Ранее ее знали и видели исключительно в образе блондинки.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru