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Памяти Капского

В ближайшее воскресенье, 22 сентября, исполнится год с момента ухода из жизни основателя, первого председателя правления и главной движущей силы БАТЭ Анатолия Капского.



В этот день состоятся траурные мероприятия, которые могут посетить все, кому был дорог Анатолий Анатольевич.

В 11.00 в Храме святого Архангела Михаила в деревне Зембин пройдет панихида, а в 12.00 начнется церемония освящения памятника Анатолию Капскому на кладбище в деревне Демидовка, — сообщает сайт "желто-синих".
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