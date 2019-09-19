Памяти Капского
В ближайшее воскресенье, 22 сентября, исполнится год с момента ухода из жизни основателя, первого председателя правления и главной движущей силы БАТЭ Анатолия Капского.
В этот день состоятся траурные мероприятия, которые могут посетить все, кому был дорог Анатолий Анатольевич.
В 11.00 в Храме святого Архангела Михаила в деревне Зембин пройдет панихида, а в 12.00 начнется церемония освящения памятника Анатолию Капскому на кладбище в деревне Демидовка, — сообщает сайт "желто-синих".
08:21 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».