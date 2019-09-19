Памяти Капского









В этот день состоятся траурные мероприятия, которые могут посетить все, кому был дорог Анатолий Анатольевич.





В 11.00 в Храме святого Архангела Михаила в деревне Зембин пройдет панихида, а в 12.00 начнется церемония освящения памятника Анатолию Капскому на кладбище в деревне Демидовка, — сообщает сайт "желто-синих".











