Крупный продавец машин Tesla из Москвы вкладывается в белорусский минор
Для клуба из Чисти прошлый сезон в первой лиге обернулся катастрофой: 20 поражений, 7 ничьих – и закономерное возвращение в Д3. Вдобавок клуб остался без спонсорской поддержки и столкнулся с финансовыми неурядицами.
С новым спонсором «Андердог» хочет вернуться в первую лигу, пишет by.tribuna.com
В межсезонье команда активно искала деньги. Директор клуба Николай Метлицкий признавался в одном из интервью, что понял – для команды нет иного выхода, кроме как не пользоваться господдержкой. В середине марта команда всё ещё искала партнёра, и только перед началом чемпионата во второй лиге у клуба из-под Молодечно всё-таки появился покровитель.
Учредителем команды стал белорусский бизнесмен Алексей Еремчук, основатель и руководитель российской компании Moscow Tesla Club, занимающейся продажей машин Tesla в СНГ. В различных интервью Еремчук рассказывал о себе: заинтересовался электромобилями в 2013 году, посмотрев фильм о заводе Tesla. Был поражён увиденным и понял – вот то, чем он хочет заниматься. На тот момент у минчанина Еремчука был свой интернет-бизнес в США – биржа по продаже ссылок. За плечами были и другие успешные проекты, но белорус отказался от всего и уехал в Москву с 300 долларами в кармане. Жил в хостеле, а чтобы открыть офис, продал однокомнатную квартиру в Минске. Зато сейчас практически каждый день на улицах Москвы видит машины Tesla, и большинство из них – проданы Moscow Tesla Club.
В белорусский минор Еремчук, кажется, пришёл неожиданно для себя. Он не хочет раскрывать секрет, как именно произошло его знакомство с клубом из-под Молодечно (директор Метлицкий обмолвился, что его родственник связан с бизнесменом), и с гораздо большим интересом рассказывает о своём видении футбола. С новым инвестором клуб обрел новое название – превратился из «Чисти» в «Андердога». Сезон-2019 начал особо не впечатляющий состав, однако в недавнее трансферное окно в «Андердог» из других команд Д3 пришли Субоч, Гриб, Федотов, Голговский и Дрозд, из Д2 – Белявский и Кротов. Из элиты перебрались защитник Роман Гаев и капитан «Ислочи» Александр Холодинский. Нападающий признавался – перебрался в «Андердог» за игровой практикой.
Больших планов Еремчук пока не строит, но в возможностях команды из Чисти уверен. Поговорили с ним про управление минорным клубом и семейную футбольную династию в посёлке, а также про то, зачем государству поддерживать команды третьего дивизиона.
- Как для вас началась история с Чистью?
– Общался с ребятами из клуба. Они хотели участвовать в чемпионате, но были вопросы с деньгами. Оставалось очень мало времени до начала [сезона], а парни не могли найти спонсоров. Их не было в Молодечненском районе, где вроде бы должны помогать, компания «Забудова», являющаяся градообразующим предприятием [поселка Чисть], тоже не соглашалась помочь. Видел, что глаза у людей горят, и решил поучаствовать.
- То есть они сами вышли на вас?
– Да. По дате точно не помню, но мне кажется, что договорились где-то за неделю до начала чемпионата. Поэтому многие игроки были уже заявлены, и мы начинали с тем составом, который мог к нам попасть.
- Позже пытались обновлять состав?
– Да, в недавнее трансферное окно мы заменили многих игроков. Пришло человек восемь новых, с несколькими расторгли контракты.
- У вас появились довольно интересные для второй лиги люди – Роман Гаев из минского «Торпедо», Александр Кротов из «Руха». Как удалось привлечь таких футболистов?
– Думаю, ребят мотивирует то, что у нас чёткая задача и классный коллектив, особенно во втором круге. В первом круге с теми, кто нам не очень нравился, мы расстались, имею в виду человеческие качества. В команде семейная атмосфера, добрая.
Скажем так: каждый должен заниматься своим делом. Игроков предлагал тренер, а еще те футболисты, которые отыграли с нами первый круг, начали приводить друзей. Например, наш парень, которым мы очень довольны, привёл своего друга из «Торпедо».
- Клуб также сменил название – с «Чисти» на «Андердог».
– Знаю, что ребята очень много лет играют в футбол, даже есть семейная династия.
- Метлицкие.
– Да, Метлицкие. Они этим живут. И мне хотелось, чтобы новое название команды отражало их путь. Может быть, не все знают, что значит слово андердог. Думают, это сравнимо с аутсайдером, лузером. Это не так. Андердог – команда, на которую никто не ставит, но она опровергает все ставки. Это примерно то, что я увидел в Чисти – увидел, что весь посёлок живёт футболом. Дети выходят из маршрутки с мячами, в подъезд заходят с мячами, везде футбольные мячи, везде играют. Но команде особо никто не помогал, постоянно были вопросы с бюджетом. Администрация что-то обещает, они собирают игроков, а потом им нечем платить, потому что администрация не дала денег. Видел, что их уже списали. Поэтому родилась идея назвать команду «Андердог», и ребята идею поддержали. Думаю, сейчас это отражает их суть. Не хотелось бессмысленных, но красивых названий.
Но, тем не менее, мы специально оставили слово «Чисть» в названии. Хочется, чтобы посёлок развивался, чтобы дети, у которых горят глаза, могли заниматься футболом. Там много ребят 10-12 лет, которые классно владеют мячом и приходят на тренировки. Мне это нравится.
- Не думаете сделать детскую школу?
– Во второй лиге мы к этому не готовы. Но когда пройдём в первую лигу, будем обязательно делать школу, и не только футбольную. Думаю, что под этим брендом займёмся несколькими проектами. Но, опять же, это если сойдутся звёзды и мы будем в первой лиге.
- Сейчас вы на четвёртом месте в таблице, в Д2 проходят команды с первых двух мест. Как оцениваете шансы на повышение?
– Шансы есть. Если ребята будут выкладываться и играть на 100 процентов, всё может получиться. Помешать может только то, если федерация футбола по-прежнему будет пытаться кого-то протащить и если будет отвратительное судейство. А если судейство будет нормальным и на серьёзных матчах, где играют первые пять-шесть команд, будут арбитры-профессионалы, то шансы хорошие.
- Уже сталкивались с негативным проявлением судейства?
– Нет. Но есть опасения, что, учитывая сложившуюся ситуацию, такое может случиться в этом круге.
Интересно вот что. Ко мне прилетали друзья из Москвы, были на нескольких матчах. Их приятно удивила организация, то, что на стадионе есть и и скорая, и милиция,. Впечатлило то, как милиция работает. На одном матче мы видели, что приехали подвыпившие болельщики, и милиция сработала очень чётко. Друзей удивил и уровень игры. Всем безумно понравилось, что играет белорусский гимн, и трибуны встают. Приятно было слышать.
- Есть планы по модернизации стадиона в случае выхода в первую лигу?
– Планы есть, но сейчас мы хотим сконцентрироваться на игре, другие вопросы будем обсуждать позже. Важно, что самим домашним полем и его качеством мы довольны. В этом большая заслуга всей администрации, Николая Григорьевича Метлицкого (директор клуба – прим.), который его когда-то строил. Он следит за этим полем, иногда не пускает туда детей :). Само поле хорошее. Конечно, нужно переделывать трибуны, ставить сиденья, но это следующая задача.
- Метлицкий – это же ваш рекордсмен, самый возрастной игрок страны.
– Ну да. Мне очень нравится наблюдать за ним на тренировках. Мотивирует других футболистов, шутит, поддерживает их.
- Получается ли создать должные условия для тренировок и игры?
– Знаете, у нас всё хорошо. Каждую неделю в команде минимум три тренировки, и посещаемость [занятий] сейчас 100 процентов. Вначале у нас были вопросы, но нужно понимать, что тогда не было никакой скамейки. Поэтому кто-то мог не приходить на тренировку или не выкладываться. Сейчас большая скамейка и всё очень просто: человек не выкладывается – мы прощаемся. Процесс организован, и у ребят всё есть. Если бы были проблемы материального плана, мне бы сказали.
- То есть должные финансовые условия тоже имеются?
– Да, у ребят хорошие условия. Думаю, они очень хорошие для второй лиги.
- Насколько у вас получается следить за тем, что происходит с клубом?
– Несмотря на то, что живу в Москве, я прилетаю или приезжаю на ответственные матчи. Например, в первом круге был, наверное, на семи матчах, плюс на паре выездных. Наверное, приеду ещё на пару игр, на самые ответственные. Когда приезжаю, постоянно обсуждаем с тренером насущные вопросы.
- И как вам вторая лига?
– Впечатление хорошее, но нужно понимать, что я новый человек в футболе. Для меня всё в новинку. Если говорить о том, что хотелось бы изменить, то это качество полей. Пока других серьёзных вопросов не возникает. Мне нравится, всё адекватно.
7 сентября у нас была игра в Чисти, потом мы с ребятами поехали на матч в Дзержинск. Смотрели, как играют «Молодечно» и «Арсенал». Там была очень классная атмосфера, которую создал «Арсенал». Было видно, что это что-то вроде праздника города. В перерыве между таймами проходили разные конкурсы, дети и взрослые развлекались в воркаут-зоне, работала торговля, было весело. Нас очень хорошо встретили. Наверное, половина нашей команды приехала посмотреть и поболеть, у многих друзья играют в «Молодечно» или в «Арсенале». Мне было интересно. Как понимаю, у нас во второй лиге два частных клуба, и подход «Арсенала» мне тоже очень импонирует.
- Собираетесь что-то перенимать у «Арсенала» в плане маркетинга, атмосферы?
– Да, у них хороший маркетинг и есть чему поучиться. Мы даже обсуждали, что у них есть медведь, который бегает и всех развлекает. Думаю, тоже будем что-то такое делать. Но основная задача для нас – выйти в первую лигу, потом уже будем применять наш потенциал. Сейчас мы сконцентрированы на играх. Кроме того, мы же понимаем, что во второй лиге спонсоров нет, она им неинтересна. Поэтому и нам двигать маркетинг сейчас не особо правильно. К тому же я новый человек, подключился буквально за неделю до чемпионата. Скорее всего, уже после окончания второго круга, в перерыве, будем над чем-то работать.
Всегда переживаю за одно – чтобы не было травм у игроков. Мне очень неприятно, когда играют жёстко, так, чтобы кого-то специально выбить.
- Но это же неотъемлемая часть футбола…
– И да, и нет. Если брать бизнес, в нём можно конкурировать по-разному. Можно делать лучше, чем конкурент, а можно делать так, чтобы у конкурента были проблемы. В первом случае это называется конкуренция, а во втором – какое-то другое слово. То же самое и здесь – когда есть удары в спину ногой и начинаются драки… Вот у нас на одной из игр началась драка. Если это неотъемлемо в футболе, то и борцы, и боксёры должны в перерыве между раундами драться, но этого же нет.
Поэтому для меня это неприемлемо. На стадионе дети, и мы приходим на праздник, поэтому надо всё-таки уважать друг друга. К сожалению, уровень некоторых полей способствует травмам. Травмы можно получить из-за состояния поля, а можно из-за соперника.
- У вас в Чисти синтетика, насколько я помню?
– Да, но все хвалят, хорошее поле. Оно ровное, хорошая система дренажа.
- Вы не занимались футболом до этого проекта. Как осваивались в новой сфере?
– Мне нравятся эти эмоции, нравится, когда у ребят глаза горят. Нравится, какой уровень футбола они иногда могут показать. Запомнилась игра «Молодечно» и «Арсенала» – яркая, быстрая, ребята пробегали без остановок все 90 минут. По-прежнему ничего не понимаю в футболе. Но у меня были другие успешные проекты в бизнесе, поэтому есть понимание, как управлять клубом и делать его успешным.
- Какая лично у вас цель в этом проекте?
– Не хочу, чтобы это звучало пафосно, поэтому не готов про это говорить. Наша задача – выйти в первую лигу. Потом мы начнём применять все наши знания и умения, сможем создать настоящую команду, возьмём спортивного директора.
- Думаете в какой-то далёкой перспективе о высшей лиге?
– Надо действовать по порядку. Хочется посмотреть, как там в первой лиге. Нет ли коррупции, неправильного судейства. У меня крестники занимались бальными танцами, и я видел слёзы детей, когда неправильно судят. Творческие виды спорта очень субъективны. Допустим, когда человек падает, это большая проблема в танцах, он тогда никак не может занять первое место. Но бывает, что кто-то падает и занимает первое место, потому что это, например, чей-то ребёнок. Мне это непонятно. Мне кажется, за такие вещи должна быть уголовная ответственность. Если, например, я увижу, что в первой лиге много несправедливости, то, возможно, моя история с футболом в таком ключе закончится. Хочется видеть красивый спорт. В боксе проще – там есть нокауты. Как бы там ни судили, если человек отправил в нокаут соперника, ничего не сделаешь. А здесь сложно. Может быть, например, пенальти за одну минуту до конца.
Был на нескольких матчах первой лиги. Понравилось, что там чётко видно: команда ошибается – сразу получает гол. Во второй лиге многое прощается. В первой лиге всё чётко, и для нас это будет вызов. Опять же, если сложатся звёзды и мы пройдём. Первый круг мы провели в целом слабо по очкам. По-моему, первых три матча мы сыграли вничью, и это не дало нам необходимых очков.
- Один из ваших соперников по второй лиге, ЮАС, снялся с чемпионата. Следили за этой историей?
– За историей не следил, но знаю, что команда расформирована, и что они неплохо играли. Мне, если честно, непонятно, почему города не выделяют достаточно денег футбольным командам в той же второй лиге. Если мы говорим о развитии футбола в стране, то в первую очередь речь не о высшей, а о второй лиге. Сначала нужно создать такую воронку, чтобы во второй лиге было очень много команд и у них были деньги. Тогда в первую лигу будут выходить более мощные команды и у многих ребят будет шанс показать себя, заиграть.
Сейчас во второй лиге много хороших команд, у нас, может, просто чуть лучше условия. Ну и атмосфера хорошая, дружеская. Ребята поддерживают друг друга, стараются. Были матчи, когда ребята выходили на поле с травмами.
- В среднем матчи «Андердога» собирают на трибунах одну-две сотни зрителей. Вы своей посещаемостью довольны?
– Да. Ребята рассказывали, что давно не было столько зрителей. Когда начинался сезон, я был на трибунах, и помню, как не могли запомнить название. Кричали по-разному: «Бандерлоги! Доги!» Первые игры вообще возмущались, что команду назвали лузерами, потому что как команду назовёшь… А потом люди начали приходить, их стало много. После каждого матча жмут руки игрокам, кричат, переживают. Очень много детей – они знают речёвки, кричат, под конец игры у них хриплые голоса. Вижу, что в Чисти есть развитие. Эти дети болеют, играют, возможно, кто-то из них потом будет играть в хороших клубах. Я доволен. На важных играх бывает человек сорок детей. Мы раздаём им наши фирменные кепки, они в них бегают, подают нам мячи на тренировках.
Слава Богу, есть контакт между командой и зрителями. Они ждут игр, спрашивают. Сейчас был перерыв, плюс три игры провели в гостях. Получается, два-три месяца не было домашних матчей. Так люди говорили – вы нас лишили наркотика! Спрашивали, как там ребята. Это очень поддерживает и указывает на то, что наши усилия не напрасны. Не гонимся, чтобы приходили тысячи людей, просто есть задача, чтобы люди поддерживали свою команду.
- Говоря о детях – в маленьких городах, кроме футбола, им и не всегда есть, куда сходить.
– Я сам занимался спортом с пяти лет, и даже не было мысли начать пить, курить. Часто у детей появляются вредные привычки, потому что они хотят войти в какое-то сообщество, быть крутыми. Если дети будут заниматься футболом, они не будут ни пить, ни курить, потому что это не круто и завтра тренировка.
У них появляются ориентиры. Вот почему у нас хорошая дисциплина в команде? Если тот же Николай Григорьевич Метлицкий в свои годы выходит на поле, бегает, это очень хороший пример для всех, в том числе и для взрослых. Вообще, сложилась интересная ситуация, когда Денис Метлицкий – тренер, а Никита, его брат – капитан команды. Этот семейный подход мне очень нравится. Более того, не рассматриваю других тренеров ни во второй лиге, ни в первой. Для меня эта история тесно связана в первую очередь с Денисом и Никитой. Собственно, это они смотивировали меня поверить, что мы можем. Если человек увлечён и всю жизнь чем-то занимается, если деньги стоят на втором плане – это показатель, что всё получится, и в этом проекте будет жизнь. Не всегда важна цель, важен ещё и путь. И они живут этим, живут футболом.
Фото: ФК «Молодечно», страница Moscow Tesla Club ВК, страница клуба «Андердог» ВК
Надежда Филипчик
19:47 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
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