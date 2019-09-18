Посмотрите, какой милый талисман будет у Олимпиады-2022
Представлен талисман Зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине. Маскотом Игр стала панда по имени Бин Двэнь Двэнь.
«С костюмом изо льда, сердцем из золота и любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова поделиться со всем миром истинным духом Олимпиады», — говорится в презентации.
19:15 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».