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Посмотрите, какой милый талисман будет у Олимпиады-2022

Представлен талисман Зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине. Маскотом Игр стала панда по имени Бин Двэнь Двэнь.

 «С костюмом изо льда, сердцем из золота и любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова поделиться со всем миром истинным духом Олимпиады», — говорится в презентации.
nn.by
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