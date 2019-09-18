Белорусского велогонщика два дня продержали в испанской полиции
Испанская полиция два дня продержала белорусского велогонщика Александра Пясецкого. Это произошло после антидопингового рейда правоохранителей на базу его команды Kuota-Construcciones Paulino, пишет TUT.by. В операции принимал участие Интерпол.
Полиция задержала всех представителей команды, которые были на базе в ходе рейда, — четырёх велосипедистов и двух менеджеров. Сообщается, что спортсмен, у которого нашли запрещённые вещества, отсутствовал дома.
Всех гонщиков и менеджеров отпустили после допроса. Удалось ли найти гонщика, который хранил допинг, сведений нет.
Задержания произошли накануне решающих гонок испанского кубка, в котором команда Kuota-Construcciones Paulino ведёт борьбу за победу в общем зачёте.
Юрист команды Луис Прието заявил, что ни он, ни гонщики не могут раскрывать детали дела, так как дали подписку о неразглашении.
Песецкий — один из лидеров испанской команды. В этом сезоне он уже завоевал несколько призовых мест.
18:21 18/09/2019
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