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Билеты на матч брестского "Динамо" и БАТЭ распроданы за несколько часов

Болельщики раскупили все билеты на поединок чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и борисовским БАТЭ, сообщили в пресс-службе брестского клуба.

Перенесенный поединок 18-го тура чемпионата страны между "Динамо-Брест" и БАТЭ состоится 25 сентября в ОСК "Брестский", вмещающем 10 169 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 20:45.

"За пять часов общей продажи все билеты на матч "Динамо-Брест" – БАТЭ проданы!" – рассказали в клубе.

Вместе с тем там обратили внимание: билеты на одиночные места могут появиться в продаже после отмены бронирования. Так что желающим попасть на игру следует следить за сайтом билетного оператора.


Поединок между брестскими "динамовцами" и борисовчанами, по мнению экспертов, может определить судьбу чемпионского титула. Сейчас команда Марцела Лички занимает первое место в таблице с 51 баллом, опережая подопечных Алексея Баги на пять очков.
Sputnik
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