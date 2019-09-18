Перенесенный поединок 18-го тура чемпионата страны между "Динамо-Брест" и БАТЭ состоится 25 сентября в ОСК "Брестский", вмещающем 10 169 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 20:45.





"За пять часов общей продажи все билеты на матч "Динамо-Брест" – БАТЭ проданы!" – рассказали в клубе.





Вместе с тем там обратили внимание: билеты на одиночные места могут появиться в продаже после отмены бронирования. Так что желающим попасть на игру следует следить за сайтом билетного оператора.









Поединок между брестскими "динамовцами" и борисовчанами, по мнению экспертов, может определить судьбу чемпионского титула. Сейчас команда Марцела Лички занимает первое место в таблице с 51 баллом, опережая подопечных Алексея Баги на пять очков.



