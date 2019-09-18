







В редакцию Progomel.by обратился подписчик, который рассказал историю, к который мы изначально отнеслись с изрядной долей скепсиса. Мол, в тренажёрном зале «Флекс», что располагается во Дворце физкультуры и спорта ОСК Профсоюзов на пр. Ленина, двое фитнес-тренеров снимают порноролики и выкладывают в общий доступ в соцсети и на специфические сайты.





“На бурную реакцию со стороны бывших коллег по залу не реагируют, полностью отмороженные. Старший стал “Самым сильным гомельчанином 2018″. Так сказать, пример всем”, – рассказал возмущенный гомельчанин.





Действительно – на кадрах роликов узнаваема обстановка тренажёрного зала. Лиц, которые в одном из видео голышом мастурбируют на камеру, демонстрируя крупным планом половые органы, также можно узнать. Как минимум – по татуировкам.









Представитель администрации зала Василий Фурман, с которым мы связались, чтобы взять комментарий, рассказал, что братья не работают в тренажёрном зале, а являются персональными тренерами. Т.е. используют безлимитный абонемент для занятий. Как видно, не всегда в спортивных целях. О происходящем руководители зала были не в курсе и откровенно возмутились изложенными фактами. Также Василий заверил, что возьмёт эту информацию под личный контроль и проведёт разбирательство. Всё-таки тренажёрный зал “Флекс” является старейшим в Гомеле и дорожит своей репутацией.





– Если всё подтвердится, появляться они тут точно не будут, – рассказал Василий Фурман.





Отметим, что занятие сексом в общественных местах классифицируется законодательством, как хулиганство.





Статья 17.1 КоАП РБ. Мелкое хулиганство. Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, – влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.





В то же время изготовление и распространение порнороликов наказывается более сурово и уже по уголовному кодексу.





Статья 343. Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера





1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо распространение, рекламирование, трансляция или бличная демонстрация порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера – наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом.





2. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой или с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной сети электросвязи, а равно распространение, рекламирование, трансляция или демонстрация заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, – наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.