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Скандал. В Гомеле фитнес-тренеров обвинили в съёмках и распространении порно

Некоторые сцены снимались в стенах довольно известного в Гомеле тренажёрного зала. Пикантности ситуации добавляет и то, что старший из братьев в 2018 году завоевал титул “Самый сильный гомельчанин” в категории до 95 кг.



В редакцию Progomel.by обратился подписчик, который рассказал историю, к который мы изначально отнеслись с изрядной долей скепсиса. Мол, в тренажёрном зале «Флекс», что располагается во Дворце физкультуры и спорта ОСК Профсоюзов на пр. Ленина, двое фитнес-тренеров снимают порноролики и выкладывают в общий доступ в соцсети и на специфические сайты.

“На бурную реакцию со стороны бывших коллег по залу не реагируют, полностью отмороженные. Старший стал “Самым сильным гомельчанином 2018″. Так сказать, пример всем”, – рассказал возмущенный гомельчанин.

Действительно – на кадрах роликов узнаваема обстановка тренажёрного зала. Лиц, которые в одном из видео голышом мастурбируют на камеру, демонстрируя крупным планом половые органы, также можно узнать. Как минимум – по татуировкам.


Представитель администрации зала Василий Фурман, с которым мы связались, чтобы взять комментарий, рассказал, что братья не работают в тренажёрном зале, а являются персональными тренерами. Т.е. используют безлимитный абонемент для занятий. Как видно, не всегда в спортивных целях. О происходящем руководители зала были не в курсе и откровенно возмутились изложенными фактами. Также Василий заверил, что возьмёт эту информацию под личный контроль и проведёт разбирательство. Всё-таки тренажёрный зал “Флекс” является старейшим в Гомеле и дорожит своей репутацией.

– Если всё подтвердится, появляться они тут точно не будут, – рассказал Василий Фурман.

Отметим, что занятие сексом в общественных местах классифицируется законодательством, как хулиганство.

Статья 17.1 КоАП РБ. Мелкое хулиганство. Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, – влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

В то же время изготовление и распространение порнороликов наказывается более сурово и уже по уголовному кодексу.

Статья 343. Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера

1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо распространение, рекламирование, трансляция или бличная демонстрация порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера – наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом.

2. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой или с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной сети электросвязи, а равно распространение, рекламирование, трансляция или демонстрация заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, – наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
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