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«Обернулась посмотреть, есть ли трусы». В соцсетях обсуждают необычных болельщиков полумарафона

Обсуждение Минского полумарафона в соцсетях продолжается. Мы уже показали, как выглядели необычные костюмы бегунов. Сейчас внимание сместилось на болельщиков, которые креативили не меньше самих участников.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY


Максим Литашов — один из самых ярких персонажей прошедшего старта. Это о нем написали больше четырехсот комментариев в официальном аккаунте полумарафона: организаторы отметили, что образ вызвал неоднозначную реакцию, и предложили обсудить, не перебор ли это.

Но отзывы в основном позитивные: «К черту ханжество!», «Заставил сбросить темп, чтобы обернуться и убедиться, что он все-таки одет», «Хорошо размял всем шею», «Изюминка полумарафона».

Максим бегает уже четыре года. За его ногами — пять марафонов. Из-за тренировочного плана и подготовки к новой дистанции парень не бежал в Минске. Но пропустить событие не мог.


— Похожий наряд меня впечатлил на 38-ом километре марафона в Киеве. Бежишь, сил нет, поднимаешь голову — и тут такая мотивация. Я тоже хотел поднять настроение бегунам. Стоял около Оперного театра, потому что не понаслышке знаю: горка там достаточно тяжелая. Решил облегчить участь бегущих. И люди реагировали очень эмоционально. Некоторые даже возвращались, чтобы пробежать мимо еще раз.
TUT.by
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