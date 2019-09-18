Фото: Вадим Замировский, TUT.BY









Максим Литашов — один из самых ярких персонажей прошедшего старта. Это о нем написали больше четырехсот комментариев в официальном аккаунте полумарафона: организаторы отметили, что образ вызвал неоднозначную реакцию, и предложили обсудить, не перебор ли это.





Но отзывы в основном позитивные: «К черту ханжество!», «Заставил сбросить темп, чтобы обернуться и убедиться, что он все-таки одет», «Хорошо размял всем шею», «Изюминка полумарафона».





Максим бегает уже четыре года. За его ногами — пять марафонов. Из-за тренировочного плана и подготовки к новой дистанции парень не бежал в Минске. Но пропустить событие не мог.









— Похожий наряд меня впечатлил на 38-ом километре марафона в Киеве. Бежишь, сил нет, поднимаешь голову — и тут такая мотивация. Я тоже хотел поднять настроение бегунам. Стоял около Оперного театра, потому что не понаслышке знаю: горка там достаточно тяжелая. Решил облегчить участь бегущих. И люди реагировали очень эмоционально. Некоторые даже возвращались, чтобы пробежать мимо еще раз.