«Обернулась посмотреть, есть ли трусы». В соцсетях обсуждают необычных болельщиков полумарафона
Обсуждение Минского полумарафона в соцсетях продолжается. Мы уже показали, как выглядели необычные костюмы бегунов. Сейчас внимание сместилось на болельщиков, которые креативили не меньше самих участников.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Максим Литашов — один из самых ярких персонажей прошедшего старта. Это о нем написали больше четырехсот комментариев в официальном аккаунте полумарафона: организаторы отметили, что образ вызвал неоднозначную реакцию, и предложили обсудить, не перебор ли это.
Но отзывы в основном позитивные: «К черту ханжество!», «Заставил сбросить темп, чтобы обернуться и убедиться, что он все-таки одет», «Хорошо размял всем шею», «Изюминка полумарафона».
Максим бегает уже четыре года. За его ногами — пять марафонов. Из-за тренировочного плана и подготовки к новой дистанции парень не бежал в Минске. Но пропустить событие не мог.
— Похожий наряд меня впечатлил на 38-ом километре марафона в Киеве. Бежишь, сил нет, поднимаешь голову — и тут такая мотивация. Я тоже хотел поднять настроение бегунам. Стоял около Оперного театра, потому что не понаслышке знаю: горка там достаточно тяжелая. Решил облегчить участь бегущих. И люди реагировали очень эмоционально. Некоторые даже возвращались, чтобы пробежать мимо еще раз.
19:53 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».