Наставник «Ислочи»: Зарплата Глеба? Больше тысячи долларов
Виталий Жуковский надеется, что футболисту «на проезд хватает».
Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" рассказал о сотрудничестве с Александром Глебом, передает pressball.by.
- Какая зарплата у Александра Глеба в "Ислочи". Это хорошие цифры?
- А что такое хорошие для вас цифры? Если человек получал зарплату в "Барселоне" и "Арсенале", как думаете, хорошие ли у него сейчас в команде цифры?
- Тысячу долларов он имеет?
- Больше. Надеюсь, на проезд Глебу хватает.
- Но это больше имиджевый ход — приглашение Александра?
- Ну какой же это просто имидж? Глеб — сильнейший футболист в истории Беларуси.
15:09 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».