Наставник «Ислочи»: Зарплата Глеба? Больше тысячи долларов

Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" рассказал о сотрудничестве с Александром Глебом, передает pressball.by.





- Какая зарплата у Александра Глеба в "Ислочи". Это хорошие цифры?





- А что такое хорошие для вас цифры? Если человек получал зарплату в "Барселоне" и "Арсенале", как думаете, хорошие ли у него сейчас в команде цифры?





- Тысячу долларов он имеет?





- Больше. Надеюсь, на проезд Глебу хватает.





- Но это больше имиджевый ход — приглашение Александра?





- Ну какой же это просто имидж? Глеб — сильнейший футболист в истории Беларуси.