Павел Седько перезапускает карьеру.

Во вторник полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько, находящий в аренде у «Руха», покаялся в своем Instagram. «Парни, девушки и просто люди, пора вам все сказать! Я почти потерял свой талант из-за соблазнов. Это, наверное, большинство знают, но все же соблазны взяли свое. Я не боюсь это рассказать, я потерял 3 года из-за всяких дурацких игр и быстрых денег. Я взялся за ум, становлюсь на правильный путь и просто хочу быть топом. Сейчас в голове один футбол и больше ничего. Я верю, что вернусь и стану на правильный путь. Я люблю Брест, люблю «Динамо». Все впереди. Я не боюсь обсуждений и ваших «добрых» сообщений», – написал Седько.





О том, почему 21-летний футболист «почти потерял свой талант из-за соблазнов» и что за такие «дурацкие игры», конкретно сказано не было, пишет by.tribuna.com

Старожил «Динамо»: капитанил в 18 и мог перейти в БАТЭ

Воспитанник брестского ЦОР дебютировал в высшей лиге уже в 17 лет. В составе «Динамо» Седько вышел на замену в конце победного матча над «Белшиной» (2:1) в чемпионате-2015. Тогда Брест был совершенно другим: находился в бедственном состоянии, а до пришествия инвесторов оставался год.





Первый мяч в элите не заставил долго ждать – Павел отличился уже в четвертом матче. Полузащитник поразил ворота минского «Динамо», которые защищал его нынешний одноклубник Александр Гутор (отметка 0:51).









Капитанскую повязку в «Динамо» Седько примерил, как только ему исполнилось 18. Случилось это в матче чемпионата-2016 против «Белшины». Капитана Александра Демешко заменяли, и он передал повязку как раз Седько. В следующих играх ситуация повторялась. «Он отнекивался сначала. Пускай привыкает смолоду вести за собой команду вперед и понимает, что такое ответственность», – рассказывал Демешко.





Вскоре заговорили о возможном переходе талантливого полузащитника в БАТЭ или «Шахтер». Тогдашний главный тренер «Динамо» Сергей Ковальчук не видел резона в трансфере. «Очень не хотел бы, чтобы он ушел на данном этапе: у нас он будет играть, а в БАТЭ или «Шахтере» игровой практики столько иметь не сможет», – переживал коуч. Да и сам футболист не горел желанием менять клубную прописку. «Рановато мне, наверное. Да и зачем, если динамовские тренеры мне доверяют и ждут отдачи? Карьера только начинается. Надо помочь родному клубу», – говорил Седько.





С приходом больших денег в футбольный Брест молодому игроку продолжили доверять. До аренды в «Рух» Седько провел 58 матчей в высшей лиге, в которых забил шесть мячей и отдал семь голевых передач. C «Динамо» Павел дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Беларуси.





Удалось отличиться и в еврокубках. Гол полузащитника в квалификации Лиги Европы-2017/18 австрийскому «Альтаху» принес Бресту ничью 1:1 на выезде (отметка 3:32).









Однако самое запоминающееся взятие ворот произошло в 2017-м. Седько забил «Гомелю» в кубковом матче с углового – полузащитник просто покатил мяч на ближнюю штангу (отметка 1:04).





Как оказалось, Седько и не думал бить по воротам. «Если честно, мяч просто сошел с ноги. Получился удар низом, мяч закрутился в ворота. Сам не ожидал», – удивлялся футболист.





В том же сезоне Павел дебютировал за национальную сборную. Осенью 2017-го Павел Савицкий из-за повреждения не поехал в команду, и Игорь Криушенко заменил его на Седько. Националка отправилась на Кавказ, где провела товарищеский матч с Арменией (1:4), в котором Павел отыграл первый тайм.





Сейчас футболиста активно вызывают в молодежную сборную Беларуси, за которую Седько дебютировал еще в два года назад. Всего за нее Павел провел семь матчей.

«Зачехлили» при Шпилевском

В сезоне-2018 до назначения в «Динамо» Алексея Шпилевского, славящегося любовью к дисциплине, Седько часто выходил в стартовом составе. Однако при молодом специалисте ситуация изменилась, хотя сразу тренер говорил, что ему «нравится игрок брестского «Динамо» Павел Седько». Поначалу полузащитник сидел в запасе, а затем вообще перестал попадать в заявку.





Большей игровой практики не стало и после отставки Шпилевского, на место которого назначили Марцела Личку. До конца сезона Седько провел всего два матча за Брест с первых минут. Правда, в одном из них отличился, в принципиальном поединке аккуратно поразив ворота «Немана» (отметка 0:57).









Лидер «Руха», где творит красоту

В начале 2018-го полузащитник говорил, что через несколько лет собирается играть за границей, однако сейчас левоногий полузащитник выступает на просторах первой лиги, где является лидером «Руха». На счету Седько 4 мяча и 10 голевых передач в 15 матчах Д2. В тренерском штабе брестчан футболиста хвалят за хорошее виденье поля и работу с мячом. Взять хотя бы красоту, которую Павел показал в матче против «Орши», накрутив сразу троих соперников.





Александр Демешко: «Надеюсь, это не просто слова. Должен подкрепить их делом»

Что все-таки происходит с Седько? Почему футболист решился на покаяние в Instagram? С этими и другими вопросами мы обратились к тренеру «Руха», а когда-то партнеру Павла на поле Александру Демешко.





– Я не только слышал про этот пост, но и борюсь с этим.





– С такими постами или с поведением?





– Павел отлично знает, с чем у него беда. То, что он написал – это то, что внутри накипело. Надеюсь, это не просто слова. Должен подкрепить их делом. Главное, чтобы те ошибки, которые он совершал, остались в прошлом. В этом плане только так.





С ним много на эти темы разговаривали, я приводил примеры. В жизни он сталкивался со многими ситуациями. Когда мы ехали с кубком из Гродно в 2017-м, я ему говорил, что это до добра не доведет. Сейчас, надеюсь, он, может быть, меня услышит.





– Не откроете секрет, с чем именно у Седько были проблемы?





– Нет.





– Насколько понимаю, они имели нефутбольный характер.





– Я не хочу разглашать. Есть проблема, и Павел ее знает – и она только его. Если Седько не захотел об этом говорить, то и я не должен делать этого.





– Ранее часто сталкивались с тем, что талантливые ребята из-за нефутбольных дел губили свои карьеры?





– Много таких примеров было. Даже сам себя вспоминаю. Может, не такой талантливый был, как Павел, но у меня в молодости тоже были дискотеки и так далее. Поэтому говорю Седько, что всегда нужно знать место, время и цель в своей жизни. Где-то прислушивается, где-то нет. Надеюсь, в первую очередь сделает правильное выводы из своих ошибок и пойдет дальше. Будет очень плачевно для всего белорусского футбола, если Павел не раскроет свой талант и не возьмется за ум.





– Как относится Седько к тренировочному процессу в «Рухе»?





– На тренировках и в игровом плане Седько является лучшим. Взять хотя бы показатель полезности – у него десять голевых передач! На данный момент претензий по тренировочному процессу нет. Конечно, есть игровые недочеты, но это внутренняя кухня.





Не просто так Сергей Яромко вызывает Павла в молодежную сборную. Не за былые заслуги же. Тренер молодежки присутствовал на наших играх, в первую очередь просматривал его [Седько]. И не просто так дал ему вице-капитана, поэтому, думаю, Яромко на него рассчитывает как на лидера молодежной сборной. Все в руках Седько, в ногах, в голове. Ему надо сконцентрироваться в первую очередь на футболе, потому что игру никогда не обманешь.





– Есть ли у него шансы вновь заиграть в «Динамо»?





– Разговаривали по этому поводу с Марцелом Личкой и Сергеем Ковальчуком. Они все видят, все знают, поэтому держат руку на пульсе. И как Павел выйдет на прежний уровень, сразу вернется в «Динамо» – там будут только рады. От этого выиграет не только Седько, но и весь белорусский футбол. Парень молодой, амбициозный – за такими ребятами будущее.





– На флангах у «Динамо» Павел Нехайчик и Павел Савицкий.









Летом пришли Михаил Гордейчук и Владислав Васильев. Конкуренция нешуточная...





– Она никому не мешала. Другое дело, как Седько проявит себя до конца сезона в «Рухе». Футболист молодой. В такой конкуренции он должен расти. В его возрасте есть куда прогрессировать.





Уже не первое заявление в Instagram

В начале года в своем аккаунте футболист также удивил, написав, что уходит из «Динамо».





Правда, пресс-служба «бело-голубых» в тот же день отреагировала сообщением, что у Седько на руках действующее соглашение с клубом. Однако новый сезон в «Динамо» полузащитник все-таки не начал, отправившись до конца года в «Рух».



