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Роналду рассказал о бедности, как выпрашивал еду в McDonald's

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в интервью ведущему программы Good Morning America Пирсу Моргану рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии "Спортинга" просил бесплатные бургеры в McDonald's.

Роналду вспомнил, что тогда ему было 12 лет и у него не было денег. Поэтому он и его друзья по вечерам ходили в McDonald's и выпрашивали оставшуюся еду у сотрудниц, и они никогда не отказывали.

"Я жил в Лиссабоне с игроками с разных частей Португалии. Без семьи было трудно", - рассказал форвард.


Во время интервью Морган показал Роналду видео о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году. Португалец не смог сдержать слез.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. Со сборной Португалии форвард выиграл первенство Европы в 2016 году. Он родился на португальском острове Мадейра, а карьеру начал в лиссабонском "Спортинге".
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