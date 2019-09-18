Роналду рассказал о бедности, как выпрашивал еду в McDonald's

Роналду вспомнил, что тогда ему было 12 лет и у него не было денег. Поэтому он и его друзья по вечерам ходили в McDonald's и выпрашивали оставшуюся еду у сотрудниц, и они никогда не отказывали.





"Я жил в Лиссабоне с игроками с разных частей Португалии. Без семьи было трудно", - рассказал форвард.









Во время интервью Морган показал Роналду видео о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году. Португалец не смог сдержать слез.





Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. Со сборной Португалии форвард выиграл первенство Европы в 2016 году. Он родился на португальском острове Мадейра, а карьеру начал в лиссабонском "Спортинге".



